Boca busca la victoria ante Defensa y Justicia

Boca Juniors intentará continuar con su racha positiva al visitar a Defensa y Justicia este jueves, en un partido crucial por el Torneo Apertura. Después de su reciente victoria en el Superclásico frente a River, el equipo xeneize busca asegurar su clasificación a los playoffs.

El encuentro está programado para las 20 horas en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, con transmisión en vivo por ESPN Premium. El árbitro del partido será Andrés Gariano y Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

Con un gran ánimo y un equipo rotativo

Boca llega a este enfrentamiento tras una victoria de 1-0 contra River, donde Leandro Paredes marcó el único gol desde el punto penal, extendiendo así su invicto a 13 partidos. El equipo dirigido por Claudio Úbeda no solo se encuentra en un buen estado en el Torneo Apertura, donde ocupa el tercer lugar en Zona A, sino que también ha tenido un inicio prometedor en la Copa Libertadores, ganando sus dos primeros partidos.

Para el partido de hoy, Úbeda tiene previsto realizar varias rotaciones, priorizando la salud de sus jugadores para el próximo encuentro contra Cruzeiro en la Libertadores. Uno de los que vería desde el banco es su capitán, Leandro Paredes, quien tiene una sobrecarga en el isquiotibial.

Clasificación a los playoffs en la mira

Un triunfo sobre Defensa y Justicia permitiría a Boca sellar su pase a los playoffs sin depender de otros resultados. En este momento, el equipo está a un paso de superar a Vélez y capturar el segundo puesto, a la espera de lo que suceda en el duelo entre el Fortín y Unión el lunes.

Si Boca empata, también podría asegurar su clasificación, siempre y cuando San Lorenzo no sume los tres puntos en su partido contra Platense. En el peor de los casos, una derrota aún dejaría la puerta abierta a los playoffs, dependiendo de otros resultados.

Una baja notable para este encuentro será la de Camilo Rey Domenech, quien en lugar de jugar con el primer equipo se alista para competir con la Reserva en busca de posicionarse en lo más alto de la Zona B del Torneo Proyección. Su lugar será ocupado por Kevin Zenón, quien regresa al plantel tras un tiempo de ausencia en los planes del entrenador.

Formaciones probables

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Alan Velasco o Williams Alarcón, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Estadio: Norberto Tito Tomaghello. Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Silvio Trucco. Hora: 20. TV: ESPN Premium.