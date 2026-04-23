¿Bajo presupuesto? Así maximiza tu dinero con billeteras virtuales

Las billeteras virtuales han revolucionado la forma de gestionar el dinero al ofrecer rendimientos diarios con montos accesibles. Descubre cómo funcionan y qué debes considerar al utilizarlas.

La posibilidad de obtener ganancias simplemente manteniendo fondos en cuentas digitales se ha convertido en una opción atractiva para muchos usuarios. Aplicaciones como Mercado Pago, MODO, Ualá y Personal Pay permiten generar intereses sobre el saldo sin necesidad de realizar inversiones complicadas.

Este sistema presenta una ventaja significativa: los fondos permanecen disponibles para ser utilizados en cualquier momento, mientras se acumulan ganancias de manera automática.

Generalmente, estos rendimientos provienen de Fondos Comunes de Inversión (FCI) de bajo riesgo. Una vez activada la opción, los intereses se acreditan diariamente sin que el usuario tenga que intervenir.

Comprendiendo las Tasas de Interés

Las aplicaciones suelen informar sobre las tasas de interés basándose en el rendimiento del fondo en los últimos 30 días, lo que significa que estas pueden variar de un día para otro. Además, la mayoría no exige un monto mínimo para comenzar a generar intereses, aunque hay algunas excepciones.

Cómo Activar los Rendimientos en Cada Billetera

Personal Pay

Para activar los rendimientos en Personal Pay, los usuarios deben ingresar fondos en su cuenta y acceder al banner de la sección «Ahorros». Allí podrán activar la opción de generar intereses cumpliendo con los términos y condiciones; es necesario ser mayor de 18 años.

Ualá

En Ualá, se debe mantener un saldo entre $10.000 y $1.000.000 para acceder a los rendimientos. Esta fintech también ofrece diferentes niveles de tasas:

Desde $250.000 se accede a la «tasa Plus».

Desde $500.000, se consigue la versión más alta de este beneficio.

Mercado Pago

Para activar los rendimientos en Mercado Pago, el proceso es el siguiente:

Seleccionar la opción «Hacé crecer tu dinero» .

. Hacer clic en «Empezar» .

. Confirmar con «Invertir mi dinero ahora».

En esta aplicación, personas desde los 13 años pueden participar, aunque los menores necesitan activarlo desde una cuenta parental a cargo.

Otras Formas de Ganar Dinero

Más allá de los rendimientos automáticos, algunas billeteras virtuales, como Mercado Pago, tienen programas de referidos. Este sistema, «Invitá y ganá», permite a los usuarios obtener recompensas económicas al recomendar la aplicación a nuevos usuarios.