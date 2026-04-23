Alejandra García, primera mujer en presidir el Colegio de Abogados de CABA

Alejandra García hace historia: Primera mujer al frente del Colegio de Abogados de Buenos Aires

Alejandra García se convierte en la primera mujer presidenta del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, marcando un hito en sus más de 40 años de historia.

En un giro significativo para la abogacía argentina, Alejandra García ha sido elegida por amplia mayoría como la nueva presidenta del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF). Su victoria no solo representa un avance para la igualdad de género en la profesión jurídica, sino que además trae consigo un renovado compromiso con una gestión moderna y cercana a los profesionales.

Un respaldo contundente y una participación histórica

Los comicios, que se llevaron a cabo durante dos días en la sede de la Avenida Corrientes 1441, contaron con la participación de 16.554 abogados y abogadas, un aumento significativo en comparación con el último proceso electoral. García, encabezando la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, obtuvo el 47% de los votos, marcando una diferencia de 23 puntos sobre su principal competidor, Jorge Rizzo de la lista 47 Gente de Derecho.

Importancia del CPACF en el circuito judicial

El Colegio de Abogados de Buenos Aires desempeña un papel fundamental en el ámbito político y judicial, ya que también elige un representante para el Consejo de la Magistratura de la Nación, encargado de importantes decisiones relacionadas con la selección y destitución de jueces.

Un mensaje de reconocimiento

El presidente saliente, Ricardo Gil Lavedra, expresó su satisfacción por la activa participación de los profesionales. “En tiempos donde la participación suele escasear, esta masiva concurrencia respalda nuestra gestión,” destacó. García, al recibir el respaldo de sus colegas, enfatizó que este triunfo simboliza un reconocimiento a su trabajo en conjunto con Gil Lavedra, quien lideró una gestión centrada en la modernización y presencia activa del CPACF.

Nuevas autoridades y planes a futuro

En las mismas elecciones, además de la presidencia, se eligieron vocales del Consejo Directivo, miembros del Tribunal de Disciplina e integrantes de la Asamblea de Delegados. Las nuevas autoridades tomarán posesión el 30 de mayo, marcando el inicio de una nueva etapa para el Colegio.

Un camino hacia la paridad

El reciente proceso electoral se llevó a cabo con un padrón de 86.524 profesionales, haciendo del CPACF el segundo colegio de abogados más grande de la región, solo superado por el de San Pablo, Brasil. El sistema de votación garantizó paridad de género, manteniendo la alternancia en las listas para asegurar la representatividad femenina en la institución.

Apuestas a la modernización