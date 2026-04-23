Inflación: Se espera desaceleración, pero el 2% sigue siendo un desafío

La inflación en Argentina comienza a dar indicios de desaceleración después del pico alcanzado en marzo. Sin embargo, el camino hacia un control efectivo sigue enfrentando desafíos significativos.

Según el economista Sebastián Menescaldi, “la inflación en abril se está desacelerando”, gracias a la ausencia de factores estacionales y aumentos drásticos en sectores clave. Este análisis sugiere que la inflación podría ubicarse en torno al 2,5% este mes, una mejora con respecto al 3,4% del mes anterior.

El impacto de la falta de shocks inflacionarios

Menescaldi explica que “no hay los mismos shocks que en marzo”, cuando se experimentaron aumentos significativos en alimentos y educación. A pesar de este leve alivio, el riesgo persiste. “Te va a costar quebrar ese 2% de inflación en lo que sigue”, advierte el economista, citando la inercia inflacionaria acumulada.

Tensiones entre inflación y actividad económica

En un análisis más profundo, Menescaldi plantea un dilema para el Gobierno: equilibrar el control de la inflación con la necesidad de reactivar la economía. «El gobierno ha estado priorizando una política monetaria restrictiva», lo que ha afectado el crédito y la producción de manera negativa.

Sin embargo, se ha observado un cambio de dirección reciente, donde se ha comenzado a “relajar la política monetaria para permitir el acceso al crédito”, aunque esto podría traer consigo un incremento temporal en la inflación.

Transformación estructural y nuevas realidades

Menescaldi también señala que ciertas actividades van a perder capacidad empresarial, lo que suscita preocupaciones sobre la generación de empleo en sectores emergentes. Esta transformación puede alterar el panorama económico y laboral de la nación.

Un camino lleno de desafíos: macro, micro y política

La dificultad para equilibrar distintas dimensiones de la economía es otra de las preocupaciones. “Para gobernar el país necesitas tres cosas: la macro, la micro y la política”, explica Menescaldi, quien subraya que el Gobierno se centra en la estabilidad macroeconómica y el ámbito político, descuidando la economía real.

Asimismo, hace hincapié en la situación del tipo de cambio, indicando que el Gobierno busca mantenerlo bajo para mitigar la inflación, aunque esto repercute en la rentabilidad empresarial y en las exportaciones. “Pueden esperarse ajustes en el segundo semestre”, anticipa el economista.

Finalmente, Menescaldi utiliza una metáfora impactante: “el Gobierno está prometiendo una cruzada… tenemos que atravesar el desierto en el medio”, lo que ilustra los costos sociales y económicos del proceso actual.