El Tribunal de Cuentas alerta sobre millones de euros destinados a escuelas sin usar

Un fuerte reclamo resuena en Córdoba, donde el presidente del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán, ha puesto en jaque la ejecución de más de 120 mil millones de pesos destinados a obras en escuelas. Con un contundente llamado a la investigación, la gestión del Ministerio de Educación provincial está bajo la lupa.

En una reciente entrevista con Punto a Punto Radio, Corvalán manifestó que los fondos deberían haberse utilizado para mejorar las condiciones de las instituciones educativas, abarcando desde arreglos en techos y baños hasta tareas de pintura y mantenimiento general. Sin embargo, destacó que, a pesar de la aprobación de más de 170 expedientes, muchas de las obras prometidas nunca se realizaron.

Un presupuesto millonario mal gestionado

“Más de 120 mil millones de pesos han sido teóricamente destinados a acondicionar las escuelas, y la realidad es que están en un estado calamitoso”, declaró Corvalán, subrayando que la suma aprobada podría haber facilitado la construcción de numerosas nuevas instituciones educativas.

Reacciones desde la oposición

Ante la gravedad de las afirmaciones, legisladores de la oposición, encabezados por Walter Nostrala, anunciaron que impulsarán una denuncia penal contra el ministro de Educación, Horacio Ferreira. El objetivo es esclarecer el paradero de estos recursos públicos y examinar posibles irregularidades como la falta de ejecución o eventuales sobreprecios.

Deficiencias edilicias alarmantes

Durante su recorrida por diversas instituciones, Corvalán evidenció problemas estructurales significativos, tales como baños en mal estado y falta de mantenimiento de los espacios. “La plata está disponible, se ha aprobado, pero las obras brillan por su ausencia”, enfatizó.

Cuerpo judicial: ¿será suficiente la evidencia presentada?

La causa ya está en manos de la Justicia, que ahora debe evaluar la documentación presentada para determinar si hubo irregularidades en la utilización de los fondos destinados a la infraestructura escolar. Mientras tanto, la atención se centra en las condiciones deplorables en las que se encuentran alumnos y docentes de la capital provincial.

Apoyo político y social

El reclamo ha encontrado eco entre diversos líderes políticos, entre ellos Matías Gvozdenovich, Brenda Austin, Patricia Botta, Gregorio Hernández Maqueda, Gerardo Grosso y Noelia Beatriz Agüero, quienes respaldan la necesidad de aclarar la situación.