Déficit en diciembre, pero 2025 finaliza con superávit

A pesar de los desafíos económicos, Argentina logró un superávit fiscal en 2025. Sin embargo, el mes de diciembre trajo consigo una presión adicional sobre las cuentas públicas.

Desempeño Fiscal en Diciembre

El Sector Público Nacional (SPN) reportó un déficit primario de $2,8 billones en diciembre, mientras que el déficit financiero alcanzó los $3,3 billones. Este último mes del año suele ser crítico debido a los pagos de aguinaldo, lo que incrementa el gasto salarial y plantea retos al equilibrio fiscal.

Resultados Anuales Positivos

El Ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en redes sociales que el país superó la meta de superávit fiscal establecida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para finalizar el año, Argentina logró un superávit primario del 1,4% y un financiero del 0,2% del PIB.

Hitos Históricos en el Manejo Fiscal

Caputo destacó la importancia de estos logros, señalando que es la primera vez en 15 años que el país presenta dos años consecutivos de superávit financiero. Este resultado se obtuvo a pesar del cumplimiento de todos los compromisos de deuda pública del SPN.

Reducción del Gasto Público

El gasto primario en 2025 fue un 27% menor en términos reales en comparación con 2023. Esta disminución se logró, según Caputo, sin sacrificar los programas sociales dirigidos a los grupos más vulnerables.

Perspectivas Económicas para el Futuro

El ministro expresó su optimismo respecto a la continuidad de las mejoras en las cuentas públicas. Afirmó que el orden fiscal y el crecimiento económico permitirán devolver recursos al sector privado mediante reducciones impositivas, que desde 2024 ya han alcanzado más del 2,5% del PIB.

Comparativa con el Año Anterior

Aunque 2025 cerró con resultados alentadores, los números muestran una caída respecto a 2024. Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), enfatizó que el superávit primario del 1,8% y fiscal del 0,3% en 2024 marcaron un periodo más favorable. Las bajas impositivas y el incremento en el gasto jubilatorio influenciaron este cambio en la dinámica fiscal.