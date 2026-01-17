Wyoming presenta Frontier, la primera stablecoin estatal de EE.UU.

El gobierno de Wyoming ha presentado el Frontier Stable Token (FRNT), una innovadora stablecoin que promete revolucionar el panorama de las criptomonedas y el uso de activos digitales bajo regulación estatal.

La nueva stablecoin surge para competir en un saturado mercado y se convierte en la primera moneda digital gubernamental en los Estados Unidos, supervisada públicamente.

El anuncio provino de la Comisión de Tokens Estables de Wyoming, creada específicamente para desarrollar y gestionar este ambicioso proyecto.

Como destacó el gobernador Mark Gordon, el lanzamiento es el fruto de casi diez años de esfuerzo por establecer un marco legal que permita la emisión de activos digitales respaldados por el estado y con responsabilidad fiscal.

El FRNT ya está disponible en el exchange Kraken, aunque con restricciones geográficas. Su diseño aprovecha la tecnología de Solana y ofrece un esquema de reservas transparente y auditado.

Los rendimientos generados por el token se destinarán a proyectos en beneficio del estado.

¿Un Paso Adelante hacia las CBDC?

El FRNT se distingue de las stablecoins privadas por su conexión directa con un gobierno estatal. Mientras que tokens como Tether o Circle están respaldados por empresas privadas, el FRNT está directamente vinculado a la administración de Wyoming.

Esto ha generado un debate en torno a si el FRNT puede ser catalogado como una CBDC camuflada, dada su función similar a la de una moneda digital de banco central, aunque de alcance estatal.

Hay quienes manifiestan que la centralización del FRNT podría menoscabar su atractivo frente a alternativas más descentralizadas, lo cual podría influir en su aceptación en el mercado.

No obstante, Wyoming busca posicionarse como líder en la regulación de activos digitales y demostrar que la tecnología blockchain puede ser utilizada de manera oficial y transparente.

Con su lanzamiento, el FRNT también reitera la importancia de Solana como plataforma para proyectos innovadores, dado que su capacidad de procesamiento rápido y costos reducidos ha sido clave en la decisión de Wyoming de adoptar esta red sobre otras más consolidadas como Ethereum.