Defienden las naranjitas en Córdoba: ‘No somos todos iguales’

Ante una crucial sesión en la Legislatura de Córdoba, una reciente propuesta de reforma busca prohibir a los cuidacoches no autorizados, generando preocupación entre quienes dependen de esta actividad para subsistir.

Jesús Salvaro Caro, con más de dos décadas de experiencia como cuidacoches, compartió su perspectiva sobre el impacto de esta legislación. En conversación con El Doce, resaltó la importancia de no generalizar y considerar las distintas realidades dentro del sector.

La voz de los cuidacoches

“No todos son iguales”, afirmó Salvaro Caro, quien cuestiona la intención del proyecto de imponer una prohibición exhaustiva. Si bien reconoce la existencia de comportamientos inadecuados, subraya la necesidad de atacar problemas específicos en lugar de tener una postura radical. “Hay quienes hacen bien su trabajo y otros que no; la ley debería aplicarse solo a aquellos que infringen las normas”, sugirió.

Salvaro Caro se define como un trabajador que solicita cooperación de manera amigable. “No exijo nada, simplemente pido colaboración”, manifestó, enfatizando la creación de un vínculo respetuoso con los automovilistas y vecinos.

Recuerdos de una época de mayor control

El cuidacoches también mencionó que anteriormente había controles más efectivos por parte del Estado. “Antes, la policía pasaba, recopilaba información y conocía a cada uno. Esto ya no sucede desde hace tiempo”, explicó. Ante esta situación, propuso que reforzar los mecanismos de control sería una alternativa más viable que la prohibición total.

En medio de este debate, el proyecto del Ejecutivo provincial se perfila como un intento por regular la actividad, limitándola solamente a quienes tengan la debida autorización y prohibiendo explícitamente el trabajo de limpiavidrios. Se argumenta que estas medidas buscan organizar el espacio público y mejorar la seguridad vial.

Trabajo y desafíos cotidianos

Salvaro Caro también mencionó que complementa su ingreso con trabajos en la construcción, aunque lamenta que no es suficiente. Resalta que la argumentación legislativa se produce en un contexto especialmente complicado del año, donde muchas familias dependen de estas actividades para subsistir.

Finalmente, hizo un llamado a valorar el trabajo realizado con respeto y compromiso, destacando que esto puede generar lazos sólidos y fomentar la actividad en cualquier área laboral.