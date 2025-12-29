Precios de la Nafta en Buenos Aires: YPF, Puma, Shell y Axion al 29 de diciembre de 2025

Aumentos en los Combustibles en Buenos Aires: Precios Actualizados al 29 de Diciembre
La carga de combustible en Buenos Aires ha experimentado un notable incremento, superando el 40% en el último año, lo que ha generado largas filas en las estaciones de servicio. Descubre los precios actuales de nafta y gasoil en las principales marcas.
El último domingo, las estaciones de servicio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vivieron un intenso movimiento, con conductores alineándose para abastecer sus vehículos. El aumento del tipo de cambio y la inflación han jugado un papel crucial en este incremento de precios que ya supera el 40% en comparación con el año anterior.
Precios Actualizados de Combustibles en Buenos Aires
La Secretaría de Energía de la Nación ha proporcionado los valores de referencia para la nafta y el gasoil del 29 de diciembre de 2025, reflejando las tarifas de las principales compañías de combustible en la capital argentina.
Precios de YPF
Los valores de YPF para el día de hoy son los siguientes:
- Nafta Súper: $1.571 por litro
- Infinia (Premium): $1.800 por litro
- GNC: $569,90 por metro cúbico
- Infinia Diesel: $1.536 por litro
- Diesel 500: $1.740 por litro
Precios de Shell
Para Shell, los costos son:
- Nafta Súper: $1.682 por litro
- V-Power Nafta: $1.949 por litro
- GNC: $549,90 por metro cúbico
- Evolux Diesel: $1.669 por litro
- V-Power Diesel: $1.929 por litro
Precios de Axion Energy
En Axion Energy, actualmente los precios son:
- Axion Súper: $1.637 por litro
- Quantium: $1.949 por litro
- GNC: $629 por metro cúbico
- Axion Diesel X10: $1.742 por litro
- Quantium Diesel X10: $1.919 por litro
Precios de Puma
Por último, los precios en Puma se encuentran así:
- Nafta Súper: $1.597 por litro
- Max Premium: $1.897 por litro
- GNC: $497 por metro cúbico
- Puma Diesel: $1.647 por litro
- Ion Puma Diesel: $1.870 por litro