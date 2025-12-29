Bajas cifras de fin de año a pesar del éxito de MasterChef

El último domingo de diciembre trajo sorpresas inesperadas en la televisión argentina, donde los números de audiencia se desplomaron, dejando a todos los programas por debajo de los dos dígitos. ¡Descubre qué sucedió!

Una Jornada de Baja Audiencia

El rating suele descender durante los fines de semana, especialmente en días soleados y con el año finalizando. Sin embargo, los índices de audiencia de este domingo fueron sorprendentes: ninguno de los programas de televisión abierta alcanzó los dos dígitos.

MasterChef Celebrity No Cumple las Expectativas

El reality culinario de Telefe, MasterChef Celebrity, se posicionó como lo más visto, logrando apenas 9,1 puntos de rating. Su secuela, MasterChef Celebrity II, quedó en segundo lugar con 7,4 puntos. A pesar de la presencia de su conductora, Wanda Nara, y las polémicas imágenes de su reciente escapada a la playa, el programa no logró atraer más espectadores.

Un Desempeño Inusual

Un hecho singular ocurrió cuando el jurado, conformado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, decidió entregarle el delantal negro a Momi Giardina antes de que los demás participantes tuvieran su turno. Esto significó su pase inmediato a la gala de eliminación.

Un Plato Que No Convenció

Momi presentó un plato típico nepalí conocido como Momo, pero su preparación dejó mucho que desear. La masa no llegó a cocerse adecuadamente, lo que llevó a los jurados a rechazar el plato, y fue suficiente para que Momi no recibiera la evaluación habitual.

El Mejor de la Noche

A pesar del revuelo, el competidor Ian Lucas fue el único en recibir el delantal blanco, destacándose por haber presentado el mejor plato de la noche.

Ránking de Otros Programas del Domingo

En tercer lugar se ubicó Por el mundo, conducido por Marley, con un rating de 5,8 puntos. El podio estuvo completo con Tierras, que alcanzó 4,8 puntos.

La Competencia y Sus Resultados

En el Trece, El mundo del espectáculo, con la película Los infiltrados, alcanzó 3,5 puntos, siendo lo más visto del canal. Por otro lado, Infama fue el programa de mayor audiencia en América, con 1,4 puntos.

Resumen de Audiencias por Canal

Los promedios generales de rating del domingo 28 de diciembre se presentaron de la siguiente manera:

Telefe: 3,9 puntos; eltrece: 2,8; América: 0,9; elnueve: 0,4; TV Pública: 0,2; Net TV: 0,2; Bravo TV: 0 puntos.