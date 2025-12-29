Luis Juez: «Apoyo a Javier, pero la gente sufre»

El senador Luis Juez reafirma su respaldo al presidente Javier Milei, pero no ignora las dificultades que enfrenta la población en este momento crítico.

El senador nacional Luis Juez reiteró su apoyo al presidente Javier Milei, aunque subrayó que “la gente no la está pasando bien”. En una reciente entrevista, Juez compartió su preocupación por la situación económica del país.

Apoyo con Realidad

“Yo lo acompaño a Javier, al presidente, quiero que le vaya bárbaro”, afirmó Juez. Sin embargo, enfatizó que “no se puede salir del pantano de un día para el otro”. Sus declaraciones fueron realizadas en Radio Rivadavia, donde expresó su comprensión de los desafíos que enfrentan los argentinos en la actualidad.

Expectativas Económicas

El senador, representante de Córdoba, destacó que “no se tiene que enojar nadie en el Gobierno” al señalar que, hasta el momento, los beneficios económicos prometidos no han logrado llegar a la mayoría de la población. “Todavía no le está llegando a la gente la estabilidad económica y la mejora en el salario”, agregó.

“Hay indicadores más racionales en temas de inflación”, comentó Juez, indicando que se están observando cambios positivos en la macroeconomía que podrían abrir la puerta al crédito internacional. Sin embargo, reiteró la necesidad de que “esto se traduzca en beneficios concretos para el bolsillo de la gente”.

Escuchar a la Población

En su mensaje, Juez hizo hincapié en la importancia de estar sintonizado con la realidad del pueblo: “Tenés que oír lo que pasa”. Rememoró las palabras del obispo Enrique Angelelli sobre la necesidad de escuchar, insistiendo en que “la gente todavía la está pasando complicado”.

«Es fundamental que la sociedad condene la corrupción», continuó. Para Juez, este es un problema general, independientemente de la afiliación política. “Si lográramos establecer ese parámetro de ´el que las hace, las paga´, podríamos empezar a pensar en un país en serio”, concluyó el senador.