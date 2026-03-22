Del Sabor Re Saladado de la Mozzarella Argentina al Reconocimiento de los Fideos Don Vicente

Sebastián Raggiante, un carismático chef italiano que ha dejado su huella en la gastronomía porteña, nos invita a explorar su trayectoria y la esencia de su cocina que conjuga tradición y frescura.

El Camino de un Chef Apasionado

Originario de Bolonia, Raggiante llegó a Argentina en 2010 por amor y ha construido una familia y una carrera en Buenos Aires. Con una energía contagiante, este chef se aleja de la figura solemne que a menudo se asocia con la alta cocina.

Desde las Raíces hasta la Alta Cocina

Su fascinación por la cocina despertó desde joven, inspirado por su abuela, quien lo enseñó a cocinar desde la infancia. “Crecer en su cocina me hizo entender la importancia de los ingredientes y la pasión por la comida”, comparte Raggiante. Comenzó a trabajar a los 14 años en una pizzería de Bolonia, donde su carrera despegó rápidamente.

Experiencia Internacional y Reconocimientos

Raggiante ha trabajado en renombrados restaurantes, incluyendo el icónico El Bulli, donde absorbió conocimientos que transformaron su visión culinaria. “El tiempo allí me enseñó a pensar en la cocina como un arte”, dice con entusiasmo.

Un Enfoque en la Calidad

Hoy, lidera Raggio Ostería, un restaurante en Palermo que ha ganado elogios por su enfoque en la cocina italiana auténtica, utilizando ingredientes locales de alta calidad. “No me gusta la pizza argentina”, confiesa, y aclara que busca ingredientes que respeten las tradiciones italianas.

Raggio Ostería: Un Destino Culinario Imperdible

La carta de Raggio Ostería es un tributo a la cocina italiana con opciones de pastas frescas y sabores intensos. Raggiante prioriza la calidad, trabajando con productores locales que comparten su pasión por la excelencia.

Platos que Cautivan

En el menú, se encuentran clásicos como el rigatoni con amatriciana y la carbonara, todos elaborados con ingredientes seleccionados meticulosamente. “Cada plato tiene que contar una historia”, explica Raggiante, mientras destacan los sabores del auténtico tesoro italiano.

Un Chef con Proyectos en Marcha

Ferviente amante de la música y la familia, Raggiante también planea lanzar un carrito de helados artesanales en su restaurante. “Es una forma de compartir más sabores buenos con quienes vienen a visitarnos”, asegura con una sonrisa.

Un Legado Culinario

Con una visión que combina tradición y modernidad, Raggiante está comprometido en seguir explorando nuevas formas de expresar su arte en la cocina. “Si pudiera cocinarle a mi abuela, le haría los passatelli in brodo que tanto amaba”, concluye con un guiño nostálgico.