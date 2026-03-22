El Dólar se Desploma: Mayor Brecha con el Techo de la Banda en Nueve Meses

Con el dólar oficial cerrando por debajo de los $1.400, la semana culminó con un descenso interesante en el tipo de cambio. Este comportamiento plantea interrogantes sobre la estabilidad económica y su impacto en los ciudadanos.

Este viernes, el dólar oficial cerró en $1.390,50, lo que representa una caída de $4 en solo un día y $9,50 en la última semana. Este retroceso se alinea con una tendencia a la baja que muchos analistas comienzan a observar.

El Impacto del Dólar Mayorista y la Banda Cambiaria

El tipo de cambio mayorista se sitúa ahora a 17,8% del límite superior de la banda cambiaria, fijada en $1.638,52. Esto marca la mayor brecha desde junio de 2025, lo que sugiere ciertas posibilidades de intervención por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El Rol del BCRA en la Recuperación de Reservas

El BCRA tuvo un día positivo al sumar u$s172 millones a sus reservas, la cifra más alta desde el 11 de febrero. Este incremento resultó en un total de u$s43.808 millones, marcando un cambio valioso en medio de un entorno financiero complicado.

Desde enero, el BCRA ha acumulado u$s3.783 millones en compras netas, con un notable avance de u$s485 millones solo esta semana. Este esfuerzo intenta ser valorado positivamente por el Fondo Monetario Internacional, que ha incentivado estas acciones.

Dólar y Seguridad Económica: Análisis del Contexto Actual

Aún con la inflación en aumento, que llega al 3%, el dólar parece surgir como un ancla en la economía, gracias al flujo de divisas derivado de mejores exportaciones. Sin embargo, un informe de la Consultora LCG advierte sobre un atraso cambiario en este contexto, sugiriendo que esto podría complicar aún más la situación para aquellos que planifican viajes al exterior, cuyo interés ha crecido un 25% en comparación al año anterior.

El Evolucionado Panorama de los Precios del Dólar

En la actualidad, el dólar minorista se ubica alrededor de $1.420, experimentando un descenso de más del 4% en lo que va del año. En contraste, el dólar blue se sitúa cerca de $1.435, mostrando una caída significativa del 6%.

Analizando el contexto histórico, los niveles actuales de precio del blue son sorprendentemente bajos comparados con los máximos de octubre de 2020 y julio de 2024. Esto genera un panorama mixto en el que, pese a la caída del dólar, la inflación acumulada se mantiene elevada.

Desafíos en la Gestión de Reservas

A pesar de las recientes compras, las reservas continúan enfrentando desafíos, evidenciando una caída acumulada de más de u$s1.900 millones esta semana. Una parte de esta baja se atribuye a fluctuaciones de la valuación del oro, pero también persisten incógnitas que podrían estar relacionadas con movimientos financieros no convencionalmente reportados.

La situación plantea dudas sobre la solidez real de las reservas del BCRA mientras se mantiene la presión cambiaria, lo que requiere mayor atención por parte de los analistas y del público en general.