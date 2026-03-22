El juez escucha a Mouliaá y Errejón tras acusaciones de extorsión

El magistrado Arturo Zamarriego ha determinado que hay razones para proseguir con la investigación sobre el choque verbal en redes sociales entre la actriz Elisa Mouliaá y el exlíder político Íñigo Errejón. Ambos comparecerán este viernes ante el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid.

Según medios informativos, Zamarriego ha aceptado la querella presentada por Errejón, quien acusa a Mouliaá de calumnias tras sus declaraciones en plataformas digitales. El juez considera que las alegaciones podrían corresponder a un delito, lo que justifica la citación judicial.

El Origen del Conflicto: Mensajes Públicos y Acusaciones en Línea

La controversia se deriva de varios mensajes que Mouliaá publicó en la red social X (anteriormente Twitter), donde acusó a Errejón de extorsionar a testigos para manipular sus versiones en un caso judicial anterior. En ese proceso, que fue llevado por el juez Adolfo Carretero, Errejón fue imputado por un presunto delito de agresión sexual, aunque los detalles de ese caso no están relacionados con la actual investigación.

El Camino hacia el Juzgado

La querella se presentó tras la negativa de Mouliaá a participar en un acto de conciliación propuesto por Errejón, quien solicitó una indemnización de 10.000 euros si la actriz no se retractaba de sus declaraciones. Este rechazo facilitó que el exdiputado llevara el asunto a los tribunales.

Testigos Cruciales en el Desarrollo

El 20 de junio, dos testigos identificados como Borja y Soraya comparecieron, afirmando haber organizado una fiesta en la que, según Mouliaá, sucedió la supuesta agresión sexual. Tras la declaración, la actriz publicó en X: “No. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad.”

Calumnias y Libertad de Expresión

Errejón argumenta que las afirmaciones de Mouliaá sobre su influencia en los testigos son falsas y constituyen un acto punible bajo la figura de calumnias. El juez Zamarriego ha valorado las afirmaciones de Mouliaá y ha decidido avanzar con la tramitación del caso.

El Juicio: Un Momento Clave

La audiencia de este viernes será crucial, ya que ambos deberán proporcionar pruebas sobre las acusaciones. Se espera que el análisis de los mensajes compartidos por Mouliaá, así como la defensa de Errejón sobre el daño a su reputación, jueguen un papel importante.

Un Caso que Trasciende la Fama

Este proceso judicial examina la relación entre la libertad de expresión en redes y los límites legales que protegen el honor, especialmente cuando figuras públicas están involucradas en casos con gran repercusión mediática. El resultado del juicio podría marcar un precedente sobre las consecuencias legales de las afirmaciones realizadas en contextos de alta visibilidad.