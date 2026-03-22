Supermercados de Finlandia: Clave en la Defensa Nacional

En un contexto de creciente tensión global, Finlandia se prepara para enfrentar amenazas de manera integral, combinando la seguridad nacional con la colaboración empresarial.

Una estrategia única de defensa

Si Finlandia enfrentara una agresión, Janne Ahtoniemi, al frente del Grupo S, sabe que su respuesta será crítica. Sin ser un soldado, su preparación se centra en garantizar el suministro de alimentos al país, vital en tiempos de crisis.

Las empresas finlandesas están estructuradas para enfrentar no solo ataques físicos, sino también ciberataques, asegurando que la población de 5.6 millones de personas tenga acceso a los recursos esenciales.

Planes de contingencia robustos

La colaboración entre sectores es esencial. Empresas clave se han alineado con el gobierno para crear planes detallados que aseguren el funcionamiento continuo del país ante diversas emergencias, desde conflictos internacionales hasta desastres naturales.

“Nuestra seguridad de abastecimiento radica en años de preparación”, afirma Ahtoniemi. “Las empresas son conscientes de su papel y están dispuestas a invertir en esta seguridad”, añade.

Defensa total: un enfoque nórdico

Los países nórdicos, incluyendo Finlandia, han desarrollado un modelo de «defensa total», donde tanto el sector civil como el militar trabajan en conjunto. Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, este enfoque ha cobrado mayor relevancia y se le ha denominado «seguridad integral».

La frontera de 1.340 kilómetros con Rusia refuerza la necesidad de estas medidas. El gobierno finlandés publicó un documento clave sobre la estrategia de seguridad, enfatizando la participación activa de empresas en la preparación ante crisis.

Responsabilidad compartida

Los supermercados, como Kesko, se han comprometido a mantener reservas estratégicas de alimentos esenciales en instalaciones seguras. Esto no solo es una obligación legal, sino un acto de responsabilidad hacia la sociedad.

Las empresas realizan ejercicios de preparación y, aunque están dispuestas a colaborar, los detalles de sus planes de contingencia son confidenciales. Esto subraya la seriedad con que toman estos riesgos.

La búsqueda de seguridad y felicidad

Según la psicóloga Jennifer De Paola, la confianza en el gobierno y la sensación de seguridad son pilares fundamentales para los finlandeses. Un estudio con niños reveló que la felicidad se asocia más con la seguridad que con el entretenimiento.

“Los finlandeses confían en sus instituciones, lo que les brinda un sentido de seguridad esencial”, explica Frank Martela, profesor de filosofía. Este nivel de confianza se traduce en una mayor cohesión social y una cultura de responsabilidad colectiva.

A medida que el mundo avanza, Finlandia demuestra que está a la vanguardia de la preparación, combinando su legado militar con un enfoque integral hacia la seguridad nacional. En tiempos inciertos, su compromiso con la estabilidad y el bienestar de su población es un modelo a seguir.