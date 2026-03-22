Un Respiro en la Batalla de Felipe: El Niño de 2 Años Diagnosticado con Cáncer Durante sus Vacaciones en Brasil

Felipe Adamczuk, un valiente niño de dos años, ha comenzado un nuevo capítulo en su lucha contra el cáncer tras recibir el alta ambulatoria, después de semanas de tratamiento intensivo en el Hospital Garrahan.

Un Viaje Inesperado

La aventura de la familia Adamczuk tomó un giro dramático durante unas vacaciones en Florianópolis, donde, tras manifestar síntomas de enfermedad, a Felipe se le diagnosticó un neuroblastoma. Este tipo de cáncer es común en niños menores de cinco años y requiere atención médica inmediata.

Primeros Pasos en el Tratamiento

Después de ser trasladado con urgencia al Hospital Garrahan, Felipe fue sometido a un riguroso tratamiento. En las últimas horas, su madre, María de los Ángeles Solís, compartió que recibió una noticia alentadora: «Felipe está clínicamente estable y podrá continuar su tratamiento de manera ambulatoria», declaró con alivio.

El Impacto del Tratamiento

Las sesiones de quimioterapia de Felipe se llevan a cabo cada 21 días, siempre bajo la supervisión de profesionales. «El objetivo es mantenerlo lo más cercano posible a una vida normal, sin dejar de lado los cuidados necesarios», comentó su madre.

Una Nueva Rutina Familiar

Actualmente, la familia se ha trasladado a un departamento en Buenos Aires, cerca del hospital, para estar juntos durante este proceso. Iván, el padre de Felipe, ha solicitado una licencia en su trabajo para acompañar a su hijo en cada etapa del tratamiento.

Cada Día es una Victoria

Felipe ahora tiene la oportunidad de jugar en parques y disfrutar del sol, aunque con ciertas precauciones. «Los médicos nos han tranquilizado, puede llevar una vida similar a la de otros niños de su edad», señala Ángeles con gratitud.

El Futuro de Felipe

La duración del tratamiento de Felipe se estima en aproximadamente un año, dependiendo de su evolución. «Agradecemos profundamente por las oraciones y el apoyo que hemos recibido; visibilizar el cáncer infantil es fundamental», añadió María de los Ángeles.

Un Mensaje de Esperanza

La familia resalta la importancia de detectar a tiempo estas enfermedades, lo que puede ser crucial en el camino hacia la recuperación. «Agarrar la enfermedad de manera temprana acorta un montón de caminos”, concluyó María, con la esperanza renovada.

El Camino Es Largo, Pero Llena de Amort

A pesar de los desafíos, la familia Adamczuk sigue adelante con optimismo y agradecimiento, preparándose para enfrentar lo que venga con valentía y amor.