Delicioso Tostado de Chipa: La Receta Fácil del Verano

Con la llegada del calor en Argentina, el momento ideal para disfrutar de comidas livianas ha llegado. ¡Descubre la deliciosa receta del sándwich de jamón y queso con chipa que te hará disfrutar aún más de la temporada!

Refresca tus Comidas: Un Sándwich para Cada Ocasión

El verano trae consigo temperaturas por encima de los 30 °C, lo que invita a evitar encender el horno. Este sándwich es perfecto para disfrutar en cualquier reunión o simplemente como una opción rápida y sabrosa para tus almuerzos o cenas estivales.

Ingredientes Necesarios

Para la masa de chipa:

300 g de fécula de maíz, 100 g de queso parmesano rallado, 100 g de queso gouda en cubitos, 90 ml de leche, 2 huevos y jamón y queso a gusto para el armado final.

Pasos para Preparar tu Sándwich de Chipa

Paso 1: Preparar la Masa

En un bol, coloca la fécula de maíz y forma un hueco en el centro. Añade los quesos, los huevos y la leche. Mezcla con un tenedor hasta que se forme una masa, luego integra la fécula de maíz de los bordes. Amasa con las manos hasta lograr un bollo húmedo.

Paso 2: Cocción de las Chipas

Divide la masa en porciones del tamaño de un puño. Aplana cada porción y cocínalas en sartén antiadherente o en el horno, según prefieras. Retira cuando estén doradas.

Paso 3: Montaje de los Sándwiches

Usa las chipas calientes como pan para crear tus sándwiches de jamón y queso. Vuelve a calentar en la sartén a fuego medio para derretir el queso y ¡listo para servir!

Datos Importantes

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo total de elaboración: 40 minutos.

Consejos para Variar tu Receta

Recuerda que puedes personalizar los sándwiches añadiendo vegetales o eligiendo diferentes combinaciones de quesos. Además, puedes guardarlos en un tupper o envolverlos en papel de servilleta en la heladera, listos para disfrutar en cualquier momento del día.