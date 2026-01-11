Depósitos en Dólares: Límites de ARCA 2026

Conocer los límites y requisitos para depositar dólares en tu cuenta bancaria es esencial para evitar complicaciones. Aquí te explicamos lo que debes tener en cuenta al realizar esta operación.

Realizar un depósito en dólares puede surgir por diversas razones, ya sea para adquirir un inmueble, iniciar una inversión o incluso reemplazar billetes deteriorados. Sin embargo, es fundamental entender que esta es una actividad que puede presentar inconvenientes si no se cumplen ciertos criterios establecidos por las autoridades, especialmente por ARCA.

Limitaciones al Depositar Dólares

Al depositar dólares, uno de los factores más importantes es el origen legal de los mismos. Esto se refiere a la necesidad de que los dólares provengan de fuentes reconocidas, como la compra en el dólar oficial o a través del mercado MEP. Operaciones que no estén debidamente registradas pueden generar complicaciones con el banco.

Si los fondos no provienen de un canal legal, ARCA podría interpretar que esos dólares son de origen informal, lo cual es considerado una infracción grave bajo la Ley Penal Cambiaria y puede acarrear serias sanciones.

Límites de Depósito y Requisitos de ARCA

Para evitar inconvenientes, es vital conocer los montos que ARCA monitorea en los depósitos:

– La nueva normativa establece que se buscará información cuando las transferencias superen los $50.000.000 para individuos y $30.000.000 para entidades.

– Las extracciones son monitoreadas con un umbral de $10.000.000 para ambos tipos de cuentas.

– Saldos superiores a $50.000.000 en cuentas personales también son objeto de revisión.

– En el caso de plazos fijos, la cifra a monitorear asciende a $100.000.000 para individuos.

A modo de que todas las operaciones se mantengan dentro del marco legal, es recomendable que los depósitos realizados provengan de compras oficiales o de blanqueos anteriores.

Posibles Sanciones por Incumplimiento

Las repercusiones por no seguir el régimen de cambios pueden ser severas:

– Realizar operaciones sin intervención de entidades autorizadas.

– Proveer información falsa sobre los depósitos.

– Falta de corrección en declaraciones cuando los montos difieren de lo informado.

Las sanciones van desde multas severas hasta penas de prisión, dependiendo de la gravedad y la reincidencia, con penalidades que pueden alcanzar hasta 10 veces el monto de la operación original en casos de reincidencia.