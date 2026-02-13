Delicioso y Rápido: Pastel de Brócoli, Muzarella y Choclo

Deliciosa Receta de Pastel de Brócoli, Muzarella y Choclo para Cenas Rápidas
Este pastel combina lo mejor de la cocina casera: sabores irresistibles y una preparación sencilla que lo convierte en la opción perfecta para cualquier comida. ¡Descubre cómo hacerlo y sorprende a tu familia!
Un Clásico Reconfortante para Disfrutar en Familia
El delicioso aroma del brócoli cocido junto a la muzarella derretida prometen una comida reconfortante. Este pastel, que se ha vuelto un favorito en la mesa argentina, es ideal para esas noches en las que la impronta del tiempo escasea, pero el deseo de compartir se mantiene. Perfecto para una cena ligera o un almuerzo rápido, ¡es un plato que conquista a todos!
Fácil y Versátil: Una Receta para Todos
Este pastel no solo es rápido de preparar, sino que también permite incorporar diferentes ingredientes según lo que tengas en casa. La combinación de vegetales con la cremosidad de la muzarella convierte al brócoli en una opción apetecible, incluso para quienes no son fanáticos de este vegetal.
Ingredientes Frescos y Nutritivos
Con una base sencilla de masa, el relleno se compone de brócoli cocido, granos de choclo, huevos y mucho queso. Todo ello se mezcla con un toque de crema, logrando una textura jugosa y un sabor equilibrado.
Tiempo de Preparación
Tiempo total: 45 minutos
Preparación: 15 minutos
Cocción: 30 minutos
Pasos para Preparar el Pastel
Ingredientes Necesarios
- 1 disco de masa para tarta (hojaldrada o criolla)
- 1 brócoli mediano (aprox. 350 gr)
- 150 gr de muzarella rallada o en cubos
- 1 lata de choclo amarillo en grano (o 200 gr de granos cocidos)
- 3 huevos
- 120 cc de crema de leche o yogur natural
- 1 cebolla chica picada (opcional)
- 2 cucharadas de aceite de girasol o de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- 1 pizca de nuez moscada (opcional)
Instrucciones de Preparación
- Precalentar el horno a 180 ℃.
- Forrar una tartera con la masa y reservar.
- Lavar y cortar el brócoli en ramitos. Hervir en agua con sal durante 4 minutos y luego enfriar con agua fría antes de escurrir.
- Calentar el aceite en una sartén y rehogar la cebolla si decides usarla.
- En un bol, mezclar el brócoli troceado, el choclo, la muzarella y la cebolla. Salpimentar y añadir la nuez moscada.
- Batir los huevos con la crema o yogur, y volcar sobre el relleno, mezclando bien.
- Distribuir el relleno sobre la masa y colocar en el horno por 30 minutos, hasta que esté dorado.
- Dejar reposar 5 minutos antes de cortar para mantener su forma.
Consejos Adicionales
Este pastel admite diversas variantes. Puedes añadir zanahoria rallada o arvejas, e incluso espolvorear queso parmesano por encima. Para una opción más ligera, reemplaza la crema por yogur descremado.
Rendimiento y Almacenamiento
Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones generosas, ideales para disfrutar en familia o llevar al trabajo o la escuela. Además, se conserva en heladera hasta 3 días y se puede congelar por hasta 2 meses.
Información Nutricional
Por porción, el pastel contiene:
- Calorías: 260 kcal
- Grasas: 13 gr
- Carbohidratos: 22 gr
- Proteínas: 13 gr
Integra este delicioso pastel en tus comidas y disfruta de toda su versatilidad. ¡Buen provecho!