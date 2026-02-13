Trump Anuncia Victoria en el Cambio Climático: La Reforma Más Ambiciosa en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marcó un hito en su segundo mandato al revocar regulaciones clave sobre el cambio climático, planteando una intensa batalla política más allá de la ciencia.

Un Anuncio que Sacude la Política Ambiental

Este jueves, Trump presentó una de sus decisiones más drásticas al eliminar una «declaración de peligro» de 2009, establecida durante la administración Obama, que vinculaba la contaminación con serios riesgos para la salud pública y el medio ambiente. Durante casi dos décadas, esta base legal sirvió para implementar políticas ambientales cruciales.

La «Nueva Estafa Verde» Según Trump

En su discurso, Trump calificó la normativa anterior como la raíz de lo que él denomina “Nueva Estafa Verde”, un término que resuena entre los republicanos para descalificar las iniciativas ambientales de los demócratas. En sus afirmaciones, minimizó la validez científica que respalda la regulación previa, presentando su revocación como un triunfo sobre los opositores políticos.

Repercusiones Económicas de la Decisión

Trump argumentó que favorecer el uso de combustibles fósiles, en lugar de energías limpias, mejorará la economía al reducir los costos energéticos para los estadounidenses. En este movimiento, se busca eliminar las restricciones impuestas por la administración Biden sobre la venta de vehículos eléctricos.

Un Debate que Resuena en el Congreso

Esta medida sigue a la reciente legislación aprobada por el Congreso durante la presidencia de Biden, que no solo incentivó la infraestructura de carga para vehículos eléctricos, sino que también fomentó su adquisición a través de incentivos fiscales.

Reacciones de los Oponentes

El anuncio desató críticas de demócratas y grupos ambientalistas, quienes advierten sobre el grave efecto que tendrá en la capacidad de Estados Unidos para lidiar con el cambio climático. El ex presidente Obama expresó su preocupación, afirmando que la decisión pone en riesgo la salud pública y fortalece los intereses de la industria fósil.

El Mayor Acto de Desregulación en la Historia

Lee Zeldin, administrador de la Agencia de Protección Ambiental, respaldó la decisión de Trump, asegurando que representa un giro crucial hacia la desregulación, afirmando que las políticas anteriores habían asfixiado sectores enteros de la economía estadounidense.

Impacto en las Próximas Elecciones

La estrategia de Trump, al desmantelar las políticas de cambio climático, tiene como objetivo galvanizar el apoyo republicano antes de las elecciones intermedias de noviembre. Sin embargo, la preocupación por el calentamiento global continúa creciendo entre los votantes; un 63% de los estadounidenses se manifiesta preocupado por el tema, lo que podría influir en la percepción pública de su administración.

La Fractura entre la Opinión Pública y las Políticas Republicanas

A pesar de los esfuerzos de Trump por alinear su agenda con los intereses de los votantes, el cambio climático sigue emergiendo como un tema crucial en la política estadounidense, sugiriendo un posible desajuste entre su postura y las preocupaciones de la población.

Con esta acción, Trump refuerza su compromiso de priorizar el crecimiento económico sobre las regulaciones ambientales, un tema que seguirá siendo central en la narrativa política de cara a las próximas elecciones.