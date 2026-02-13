San Valentín Sustentable: 400 Corazones Rojos en el Mercado Norte

Este Día de los Enamorados, el Mercado Norte de Córdoba se une a la celebración del amor y la economía circular con una impactante intervención artística.

Corazones que Hablan de Conciencia Ambiental

En una emocionante colaboración, el Mercado Norte ha firmado un acuerdo para instalar 400 corazones rojos elaborados por la Escuela Municipal de Economía Circular, bajo el auspicio del Ente BioCórdoba.

Un Espacio Transformado por el Amor

Esta intervención artística se llevará a cabo sobre la calle Cortada Israel y también en el interior del emblemático mercado, fusionando la celebración romántica con un fuerte mensaje de conciencia ambiental y trabajo colaborativo entre instituciones.

Un Mercado Comprometido con el Reciclaje

El Mercado Norte se ha destacado por su compromiso con la sostenibilidad, siendo uno de los pioneros en inscribirse en el padrón de Grandes Generadores del IPAA. En 2022, fue galardonado por ser una de las instituciones que más ha reciclado, reutilizado y reducido su impacto en Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

Celebraciones que Dejan Huella

Con este tipo de iniciativas, el Mercado Norte subraya su dedicación a la sostenibilidad, integrando valores sociales y ambientales en las festividades de la ciudad, y demostrando que el amor por el ambiente también se celebra.