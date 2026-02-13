Dólar blue: cierre del viernes 13 de febrero

Últimas cotizaciones del dólar: ¿cómo cerró el mercado hoy, 13 de febrero de 2026?
Descubrí los valores más recientes del dólar blue, oficial, MEP y más en esta jornada de fluctuaciones cambiarias.
Valor del dólar blue al cierre del 13 de febrero
El dólar blue, conocido por su cotización paralela, finalizó la jornada a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.
Cotización del dólar oficial este 13 de febrero
En la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial se presentó con valores de $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.
Dólar MEP: cierre del día
El dólar MEP, también referido como dólar bolsa, concluyó su cotización en $1.421,60 para compra y $1.426,00 para venta.
Dólar contado con liquidación al día de hoy
En cuanto al dólar contado con liquidación (CCL), el cierre se produjo en $1.464,40 para la compra y $1.465,80 para la venta.
Dólar criptomoneda: última cotización
El dólar cripto, que se negocia a través de criptomonedas, operó hoy en $1.469,60 para la compra y $1.469,70 para la venta.
Cotización del dólar tarjeta
Finalmente, el tipo de cambio para el monto que figura en el resumen de la tarjeta cerró hoy a $1.846, aplicable al dólar tarjeta o turista.
Riesgo país: situación al 13 de febrero
El riesgo país, medido por JP Morgan, se situó en 519 puntos básicos en esta jornada, reflejando las condiciones del mercado financiero argentino.