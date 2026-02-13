Dólar blue: cierre del viernes 13 de febrero

Últimas cotizaciones del dólar: ¿cómo cerró el mercado hoy, 13 de febrero de 2026?

Descubrí los valores más recientes del dólar blue, oficial, MEP y más en esta jornada de fluctuaciones cambiarias.

Valor del dólar blue al cierre del 13 de febrero

El dólar blue, conocido por su cotización paralela, finalizó la jornada a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.

Cotización del dólar oficial este 13 de febrero

En la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial se presentó con valores de $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

Dólar MEP: cierre del día

El dólar MEP, también referido como dólar bolsa, concluyó su cotización en $1.421,60 para compra y $1.426,00 para venta.

Valor del dólar blue al 13 de febrero

Dólar contado con liquidación al día de hoy

En cuanto al dólar contado con liquidación (CCL), el cierre se produjo en $1.464,40 para la compra y $1.465,80 para la venta.

Dólar criptomoneda: última cotización

El dólar cripto, que se negocia a través de criptomonedas, operó hoy en $1.469,60 para la compra y $1.469,70 para la venta.

Cotización del dólar tarjeta

Finalmente, el tipo de cambio para el monto que figura en el resumen de la tarjeta cerró hoy a $1.846, aplicable al dólar tarjeta o turista.

Riesgo país: situación al 13 de febrero

El riesgo país, medido por JP Morgan, se situó en 519 puntos básicos en esta jornada, reflejando las condiciones del mercado financiero argentino.