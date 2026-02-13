Detenido el primer sospechoso por vandalismo y fabricación de bombas molotov en el Congreso

El Gobierno argentino se moviliza con firmeza tras los disturbios ocurridos durante las manifestaciones en las inmediaciones del Congreso, donde varios manifestantes fueron sorprendidos armando bombas molotov.

Una Rápida Respuesta de las Fuerzas de Seguridad

En menos de 48 horas después de los incidentes que sacudieron la capital, la Policía de la Ciudad realizó la primera detención. Se trata de un hombre de 31 años, que cuenta con antecedentes penales, capturado mientras descansaba en un cajero automático en el barrio de Belgrano.

Identificación de los Implicados

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, enfatizó la necesidad de acelerar las detenciones de los responsables de la violencia. Según ella, 17 manifestantes ya han sido identificados gracias a las grabaciones de cámaras de televisión, que documentaron a un grupo armado improvisando artefactos incendiarios en plena calle.

Detención del Primer Sospechoso

El hombre, identificado como N. G. B., fue detenido tras una actuación rápida de la fuerza policial, en la que mostró resistencia al momento de ser abordado. Vestía la misma ropa que utilizaba el día de los disturbios, lo que facilitó su reconocimiento.

Tecnología de Identificación en Acción

Al no poseer identificación, las fuerzas de seguridad recurrieron al Departamento de Reconocimiento Antropométrico para verificar su identidad. Utilizando tecnología biométrica, confirmaron que el detenido coincidía con las características físicas de las imágenes recogidas durante la manifestación.

Investigaciones en Marcha

Simultáneamente, la Policía Científica llevó a cabo pericias para ubicar a otros involucrados en los destrozos. Se verificaron coincidencias en la vestimenta y otros elementos que contribuyen a la investigación, que ya se encuentra en manos de la Unidad Flagrancia Este.

Acciones Futuros del Gobierno

La ministra Monteoliva ha asegurado que las autoridades están comprometidas a llevar a cabo todas las detenciones necesarias. En un mensaje en redes sociales, afirmó: «Los identificamos, los vamos a ir a buscar y los vamos a meter presos.» Además, indicó que se está recopilando información para presentar una denuncia a nivel federal usando la figura de terrorismo, dada la gravedad de las acciones.

Un Contexto de Agresión

Durante una entrevista, Monteoliva subrayó que los actos de violencia durante las manifestaciones tienen como objetivo desestabilizar a las instituciones, señalando un «nivel de agresión» que va más allá del habitual enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.