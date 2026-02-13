Globant se desploma un 18% y alcanza su menor nivel en un año

El valor de las acciones de Globant ha caído dramáticamente, alcanzando su mínimo en un año en medio de una corrección profunda en el sector tecnológico global. Descubre los detalles detrás de esta caída y sus posibles repercusiones.

Las acciones de Globant han sufrido un fuerte golpe, cayendo un 18% en una jornada marcada por presiones sobre el mercado argentino y una nueva ola de ventas en el ámbito tecnológico internacional.

Este descenso ha reducido el valor de la acción a u$s49,13, su punto más bajo en 52 semanas, comparado con un máximo anual de u$s228,98. Esta caída radical refleja un cambio significativo en la percepción del mercado hacia la empresa.

No es un fenómeno aislado. Otras firmas tecnológicas también están atravesando dificultades significativas:

Epam cae un 18%, Accenture pierde más del 7% y Palantir retrocede un 7%.

La corrección afecta a las empresas tecnológicas de manera uniforme, sin importar su ubicación geográfica.

En el último año, las acciones de Globant han perdido un sorprendente 75,96%. Solo en los últimos seis meses, la caída alcanza un 26,91%, una tendencia que contrasta drásticamente con el optimismo previo que rodeaba a la compañía.

A pesar del descalabro, algunos analistas mantienen sus recomendaciones, estableciendo un precio objetivo que oscila entre u$s68 y u$s150.

Contexto Financiero: ¿Puede la Liquidez Sostener a Globant?

Recientemente, el banco UBS ha elevado su estimación a u$s75, aunque prevé un descenso en ingresos del 6% interanual, con ventas esperadas alrededor de u$s607 millones para el cuarto trimestre de 2025.

El mercado anticipa un entorno más desafiante para el sector de servicios tecnológicos, especialmente con la desaceleración de proyectos corporativos y la presión en los presupuestos para transformaciones digitales.

Sin embargo, los fundamentos financieros de Globant presentan aspectos positivos. Con un ratio de liquidez de 1,93, la empresa cuenta con activos líquidos que superan sus obligaciones a corto plazo, además de registrar ganancias diluidas de u$s2,19 por acción.

A pesar de que estas cifras no detienen la presión vendedora, sugieren una base técnica y financiera que algunos inversores consideran como una señal de resiliencia.

«La volatilidad actual es resultado de factores tanto locales como globales», señala el analista financiero Fermín Aguirre.

Ante este contexto agitado, Martín Migoya, fundador y presidente de Globant, compartió un mensaje a través de LinkedIn donde enfatiza que la industria de software empresarial está en una tercera ola, ahora impulsada por servicios nativos de inteligencia artificial.

Innovaciones y Transformaciones en el Futuro de Globant

Migoya argumentó que el sector de servicios no desaparecerá, sino que se transformará, y que la próxima generación combinará liderazgo humano con aceleración por IA, utilizando arquitecturas repetibles y enfocándose en los resultados.

En este nuevo marco, presentó los Globant AiPods, unidades de servicio modulares impulsadas por inteligencia artificial que diseñan y mejoran sistemas empresariales. La compañía busca consolidarse como un actor clave en esta etapa tecnológica emergente.

La caída del 18% sitúa a Globant en una zona crítica: el actual precio sugiere escepticismo pero abre un debate sobre si el ajuste ya ha considerado los riesgos más inmediatos.

El próximo informe financiero será crucial para confirmar o cuestionar las proyecciones de ingresos y márgenes. «El sector tecnológico se encuentra en un proceso de redefinición, con empresas que ajustan estructuras y revisan estrategias en respuesta a un ambiente menos expansivo», afirma Aguirre.

Globant tiene el desafío de evidenciar que su enfoque en IA y servicios de nueva generación puede traducirse en un crecimiento sostenible. El mercado estará observando atentamente cada dato y cada previsión futura.

La volatilidad sigue siendo la tónica predominante, pero la historia de Globant aún no ha terminado de escribirse.