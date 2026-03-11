Demócrata y Republicano se enfrentan en la elección de desempate por el escaño de Marjorie Taylor Greene en Georgia

El candidato demócrata Shawn Harris se enfrentará al republicano Clay Fuller en una reñida segunda vuelta para reemplazar a Marjorie Taylor Greene, generando gran expectativa en el norte de Georgia.

Una Elección Clave en el Distrito 14

En un evento electoral significativo, la contienda del Distrito 14 de Georgia se ha transformado en un punto de inflexión para los demócratas en un área tradicionalmente dominada por los republicanos. Los resultados de la primera ronda indican que tanto Harris como Fuller serán los protagonistas en la segunda vuelta programada para el 7 de abril.

Financiación en el Centro del Debate

Fuller, quien cuenta con el respaldo de Donald Trump y ha recaudado más de un millón de dólares, se enfrenta a un desafío considerable. Harris, un general retirado del ejército y exparticipante en una elección previa contra Greene, ha recaudado más de cuatro veces esa cantidad, lo que podría inclinar la balanza a su favor.

Los Retos de Fuller

El candidato republicano ha expresado confianza en la unidad del partido, afirmando que los votantes reconocerán el peligro que representa la elección de un demócrata en el distrito. Fuller declaró: “No podemos tener a un demócrata representando a Georgia 14, eso sería una tragedia para nuestra comunidad”. Sin embargo, la fragmentación previa de una docena de candidatos republicanos podría impactar su apoyo.

Harris en Busca de Un Nuevo Enfoque

Por otro lado, Harris ha tomado una postura distinta, proponiéndose como un candidato moderado que trabaja para los ciudadanos. Ha instado a aquellos republicanos que se sientan disconformes con el estilo explosivo de Greene a apoyarlo, asegurando que su objetivo es construir una base de coalición entre demócratas, independientes y republicanos.

Mirando Hacia el Futuro

Ambos candidatos tienen la mirada puesta en la segunda vuelta del 7 de abril, donde el ganador completará el mandato restante de Greene hasta finales de año, con la esperanza de reelección en el ciclo que se avecina.

