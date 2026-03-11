Boca y San Lorenzo: Rachas impactantes en juego en el clásico de la Bombonera

Este miércoles, Boca Juniors y San Lorenzo se preparan para un encuentro que promete ser crucial. Ambos equipos llegan con la necesidad de romper una racha negativa en los clásicos, y esta vez el escenario es la icónica Bombonera.

El partido está programado para las 19:45 y despierta una expectativa especial. A pesar de que el paso del tiempo ha restado algo de su historicidad, el duelo sigue siendo significativo para ambos clubes, que buscan recuperar posiciones en la elite del fútbol argentino.

¿Cómo Llegan a Este Clásico?

Boca llega con la moral elevada tras una reciente victoria de 3-0 frente a Lanús, donde Miguel Merentiel brilló con un doblete. Sin embargo, el equipo de Claudio Ubeda buscará superar una serie de empates que lo han mantenido a distancia de los triunfos. Los últimos resultados incluyen tres empates consecutivos (0-0 contra Racing y Platense y 1-1 ante Gimnasia de Mendoza).

En cuanto a San Lorenzo, la situación es aún más complicada. Con solo una victoria en sus últimos 22 clásicos, urge encontrar un cambio de rumbo. Su único triunfo reciente fue contra Racing en febrero de 2025, lo que hace que el partido contra Boca sea clave para recuperarse y cambiar la narrativa negativa.

Antecedentes y Estadísticas

La historia reciente entre estos dos equipos muestra que Boca ha tenido dificultades en los clásicos. Desde 2020, el Xeneize ha ganado solo 11 de los 47 partidos ante los grandes. En los duelos directos, San Lorenzo lleva la delantera en el historial profesional, con 82 victorias frente a 69 de Boca.

A pesar de esto, los últimos enfrentamientos han sido muy reñidos, lo que añade un factor impredecible al clásico. Este será el cuarto enfrentamiento de Ubeda como entrenador, quien busca solidificar su posición con un equipo que ya muestra signos de mejora.

Boca: Un Presente Esperanzador en Casa

La Bombonera ha sido un fortín para Boca en este año; el equipo se mantiene invicto en su estadio y verá este clásico como una oportunidad para reafirmar su buen momento. Sin embargo, la presión se siente fuerte, pues la afición espera una victoria contundente que los impulse en la tabla.

San Lorenzo: Buscando la Recuperación

El Ciclón ha enfrentado problemas institucionales y económicos, pero bajo el mando de Damián Ayude, ha logrado un rendimiento competitivo en el torneo. Sin embargo, deberá afrontar este clásico con la mente clara y el deseo de revertir una racha desalentadora.

Expectativas para el Partido

El último encuentro entre Boca y San Lorenzo, que tuvo lugar en agosto de 2024, fue un emocionante 3-2, y si bien ambos lados han enfrentado dificultades, la historia de este clásico sugiere que todo puede suceder. La afición espera, más allá de los problemas presentes, un espectáculo vibrante digno de la tradición de estos equipos.