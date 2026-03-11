Chevron destaca a Argentina como ‘jugador clave’ en medio de la crisis del petróleo

El vicepresidente de Chevron, Mark Nelson, señaló que Argentina se posiciona como un «jugador clave» en el ámbito energético mundial durante un influyente evento en Nueva York.

En medio de una volatilidad sin precedentes en el mercado petrolero, impulsada por conflictos en Oriente Medio, el vicepresidente de Cheron, Mark Nelson, subrayó este martes la importancia de Argentina en el sector energético. Durante una discusión ante cerca de 400 CEOs e inversores en el Argentina Week, el ejecutivo destacó que el país presenta una «oportunidad única» para el desarrollo energético global.

Un Encuentro de Alto Nivel en Nueva York

El evento, organizado por la embajada argentina junto a JPMorgan, Bank of America y Kaszek, reunió a líderes de diversas industrias en la sede de JPMorgan en Park Avenue. El presidente argentino, Javier Milei, inauguró la jornada, destacando la relevancia de Argentina en el panorama económico actual.

El Futuro de la Energía en Argentina

Nelson hizo hincapié en que la combinación de la estabilización macroeconómica y las políticas de desregulación puede posicionar a Argentina como un referente energético. «La demanda global de energía seguirá creciendo, estableciendo nuevos récords en 2026, incluyendo un aumento en la necesidad de petróleo y gas«, afirmó.

Apoyo a las Reformas de Milei

El vicepresidente de Chevron elogió la agenda de reformas implementada por el gobierno de Milei, destacando su enfoque en la disciplina fiscal y la creación de un entorno predecible para los inversores. «La implementación consistente de reformas es esencial para atraer inversión a largo plazo», advirtió Nelson.

Advertencias y Oportunidades

Pese a su optimismo, Nelson lanzó una advertencia sobre la naturaleza selectiva del capital global. «Las inversiones en energía dependen no solo de la calidad de los recursos, sino también de la estabilidad regulatoria«, sostuvo. Además, enfatizó la importancia de continuar con una estrategia que mantenga la confianza de los inversores, a través de acuerdos como el RIGI y los tratados de comercio e inversión entre Estados Unidos y Argentina.

Chevron en Argentina: Un Impacto Concreto

Chevron tiene una fuerte presencia en el país, operando desde 2013 junto a YPF en el bloque Loma Campana en Vaca Muerta, el proyecto de shale oil más significativo del país. Con inversiones que superan los u$s10.000 millones y una producción aproximada de 100.000 barriles diarios, su papel es vital en la economía argentina.

Un Llamado a la Acción para Inversores

Nelson invitó a otras empresas, especialmente estadounidenses, a unirse a los esfuerzos de desarrollo energético en Argentina. «Cada nuevo proyecto aumenta la competitividad, mejorando costos e infraestructuras», afirmó, reafirmando su confianza en los recursos del país y en su población.

Con su visión a largo plazo, Nelson cerró haciendo eco de su fe en el potencial de Argentina en el mercado energético global, enfatizando su papel fundamental en el futuro energético del mundo.