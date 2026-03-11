Toty Flores al unirse al gabinete de La Matanza: ‘La situación es peor que en 2001’

La situación social y económica en La Matanza es alarmante, según el nuevo subsecretario de Economía Social y Productiva, Héctor "Toty" Flores. Con una experiencia considerable en el área, Flores compara el contexto actual con la crisis del 2001 y se dispone a tomar acción en la gestión.

Un nuevo desafío en La Matanza

Héctor Flores, quien recientemente se unió al gabinete municipal, recalcó que su inclusión en el equipo del intendente Fernando Espinoza se da con el objetivo de aplicar su amplia trayectoria en el desarrollo de cooperativas de trabajo. Tras finalizar su mandato como concejal, el llamado a colaborar en la gestión fue, para él, una sorpresa y un reto que está dispuesto a asumir.

En una charla con Radio 10, Flores destacó la urgencia de su misión en un distrito que enfrenta severas dificultades debido a la política económica del gobierno nacional, encabezada por Javier Milei. «La Matanza debe ser mirada con atención, ya que aquí se concentra gran parte de la actividad laboral”, sostuvo.

“La situación actual es alarmante”

La comparación con la crisis de inicio de siglo no es casual. Para Flores, la realidad que se vive hoy en La Matanza es “mucho más crítica”. “Lo que estamos experimentando es sin duda más grave que lo que ocurrió en 2001”, afirmó con determinación. Según él, la conformación de planes sociales durante la crisis pasada no se está abordando adecuadamente en la actualidad.

“Antes, esos planes eran una respuesta ante una emergencia, pero actualmente están claros los límites y no alcanzan para cubrir las necesidades de las familias”, explicó. Además, mencionó cómo la eliminación de trabajos informales ha agudizado la problemática laboral, dejando a numerosos ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad.

Impacto en la comunidad

La crisis económica no solo afecta a los hogares, sino que también golpea a las organizaciones que suelen ofrecer soporte. La Cooperativa La Juanita, un referente en la economía social, se ha visto obligada a cerrar su taller de costura. “Antes exportábamos 100,000 remeras a Italia, pero hoy solo la panadería se mantiene en funcionamiento”, relató Flores.

Este cierre ha significado la pérdida de empleo para muchos, un eco de la desesperación que vive la comunidad. “En mi barrio, hay gente que me pide incluso un paquete de fideos tras un día sin poder generar ingresos. La situación es devastadora”, lamentó.

Un llamado a la acción y unidad

A pesar de las críticas que recibió por su decisión de sumarse al equipo del intendente de La Matanza, Flores afirmó que su prioridad es ayudar a quienes más lo necesitan. En su diálogo con Elisa Carrió, él defendió su elección de actuar en lugar de especular políticamente. “Podemos tener diferencias, pero eso no anula nuestros lazos de amistad y responsabilidad social”, concluyó.