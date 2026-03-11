Un Luchador de Catch, un Cantor del Himno y un Tanguero con el Legado de Sandro

El reconocido cantante de tango Ariel Ardit se adentra en un nuevo proyecto musical con «Sandro Así», un homenaje a uno de sus ídolos. Este disco, que fue presentado en la última Quinta Luna de Cosquín, marcará un importante capítulo en su carrera el próximo 13 de marzo en La Trastienda.

Un Camino Repleto de Pasión

Ariel Ardit, a sus 51 años, ha conquistado el escenario con su estilo contemporáneo y su amor por el tango. Desde su debut en 1998 en «El boliche de Roberto», ha recorrido el mundo como parte de la Orquesta El Arranque antes de lanzarse como solista. Su admiración por Carlos Gardel es tan profunda que incluso lleva su imagen tatuada en el brazo.

Un Artista Multifacético

Antes de lograr el renombre, Ardit tuvo una vida llena de experiencias diversas: fue mozo, parrillero, incluso trabajó en un sex shop. Entre sus momentos destacados, cantó el himno nacional para Diego Maradona en Dubái, y también para la selección argentina, haciendo vibrar los corazones de 60,000 espectadores.

Una Nueva Era Musical con «Sandro Así»

Este nuevo álbum es un testimonio de su evolución artística. «Sandro Así» reinterpreta algunos de los grandes éxitos del legendario cantante con un enfoque personal y moderno. Ardit seleccionó temas como «Rosa Rosa» y «Atmósfera Pesada» para rendir homenaje a la figura de Sandro.

Los Recuerdos de su Infancia

Aunque su amor por el tango ha sido una constante, Ardit revela que desde pequeño estuvo expuesto a la música de Sandro gracias a su familia. Recuerda sus primeras actuaciones en el escenario familiar y cómo esos momentos forjaron su camino como artista.

Fútbol y Música: Un Amor Compartido

El fútbol ha sido otra de sus pasiones. Ardit, fanático de Talleres de Córdoba, incluso intentó ser futbolista a una temprana edad. Sin embargo, su destino lo llevó a la música, donde ha sido reconocido por su emotiva interpretación del himno nacional en eventos de fútbol, un momento que une sus dos grandes pasiones.

Un Homenaje Memorable a Maradona

Una de las experiencias más conmovedoras de su carrera ocurrió cuando cantó el himno frente a Maradona en Dubái. Fue un encuentro memorable que solidificó su amor por el arte y el deporte.

El Impacto de «Sandro Así»

Con una propuesta audaz, Ardit se atrevió a presentar su disco en Cosquín, un festival tradicionalmente folclórico. Con su estilo único, llevó la música de Sandro a nuevas audiencias, buscando romper barreras y conectar con el público de diferentes generaciones.

El Apoyo de Su Familia

Sus hijas, Nina y Renata, han jugado un papel crucial en la curaduría de este nuevo trabajo, aportando una visión fresca y contemporánea. A pesar de la incertidumbre inicial de su madre sobre la dirección musical de Ardit, su apoyo se ha fortalecido tras escuchar las canciones.