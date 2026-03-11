Precios de nafta en Buenos Aires: YPF, Puma, Shell y Axion, 11 de marzo de 2026

Desde el miércoles 11 de marzo, las estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires reflejan nuevos precios en la nafta y el gasoil. Este ajuste responde a las condiciones del mercado internacional y a la actualización de impuestos, afectando a los conductores de la capital.

Las principales compañías petroleras, incluyendo YPF, Puma Energy, Shell y Axion Energy, han modificado sus precios de combustibles en la Ciudad de Buenos Aires. Las variaciones, que se aprecian en sus pizarras, oscilan entre el 3% y el 5% respecto al mes anterior, dependiendo de la marca y el producto.

Este aumento de precios se da en un escenario marcado por la actualización mensual de impuestos sobre combustibles y dióxido de carbono, el deslizamiento del tipo de cambio oficial y el comportamiento internacional del barril de crudo. Las petroleras buscan mantener márgenes a pesar del consumo moderado y los crecientes costos logísticos, lo que incide directamente en el precio final a pagar por los automovilistas.

YPF establece un techo a las subas de nafta para proteger la desinflación económica actual.

Actualización de precios en la Ciudad de Buenos Aires

Con un parque automotor que supera el millón de vehículos, los precios del combustible son un termómetro importante tanto para los conductores particulares como para los sectores de transporte y logística. Cada modificación en los precios se traduce en un impacto significativo en el bolsillo de los usuarios y en los costos operativos de diversas actividades económicas.

Tarifas de YPF en CABA

Las tarifas actuales de YPF son:

Nafta Súper: $1.597 por litro

Infinia (Premium): $1.820 por litro

GNC: $550 por metro cúbico

Infinia Diesel: $1.615 por litro

Diesel 500: $1.822 por litro

Valores de Shell en CABA

Las tarifas en las estaciones Shell son las siguientes:

Nafta Súper: $1.806 por litro

V-Power Nafta: $2.045 por litro

GNC: $560 por metro cúbico

Evolux Diesel: $1.851 por litro

V-Power Diesel: $2.119 por litro

Precios de Axion Energy en CABA

En Axion Energy, los precios son:

Axion Súper: $1.774 por litro

Quantium: $2.009 por litro

GNC: $675 por metro cúbico

Axion Diesel X10: $1.855 por litro

Quantium Diesel X10: $2.019 por litro

Tarifas de Puma en CABA

Las estaciones Puma ofrecen los siguientes precios: