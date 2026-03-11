Precios de nafta en Buenos Aires: YPF, Puma, Shell y Axion, 11 de marzo de 2026

Aumento de precios en combustibles en Buenos Aires: Todas las tarifas actualizadas
Desde el miércoles 11 de marzo, las estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires reflejan nuevos precios en la nafta y el gasoil. Este ajuste responde a las condiciones del mercado internacional y a la actualización de impuestos, afectando a los conductores de la capital.
Las principales compañías petroleras, incluyendo YPF, Puma Energy, Shell y Axion Energy, han modificado sus precios de combustibles en la Ciudad de Buenos Aires. Las variaciones, que se aprecian en sus pizarras, oscilan entre el 3% y el 5% respecto al mes anterior, dependiendo de la marca y el producto.
Este aumento de precios se da en un escenario marcado por la actualización mensual de impuestos sobre combustibles y dióxido de carbono, el deslizamiento del tipo de cambio oficial y el comportamiento internacional del barril de crudo. Las petroleras buscan mantener márgenes a pesar del consumo moderado y los crecientes costos logísticos, lo que incide directamente en el precio final a pagar por los automovilistas.
YPF establece un techo a las subas de nafta para proteger la desinflación económica actual.
Actualización de precios en la Ciudad de Buenos Aires
Con un parque automotor que supera el millón de vehículos, los precios del combustible son un termómetro importante tanto para los conductores particulares como para los sectores de transporte y logística. Cada modificación en los precios se traduce en un impacto significativo en el bolsillo de los usuarios y en los costos operativos de diversas actividades económicas.
Tarifas de YPF en CABA
Las tarifas actuales de YPF son:
- Nafta Súper: $1.597 por litro
- Infinia (Premium): $1.820 por litro
- GNC: $550 por metro cúbico
- Infinia Diesel: $1.615 por litro
- Diesel 500: $1.822 por litro
Valores de Shell en CABA
Las tarifas en las estaciones Shell son las siguientes:
- Nafta Súper: $1.806 por litro
- V-Power Nafta: $2.045 por litro
- GNC: $560 por metro cúbico
- Evolux Diesel: $1.851 por litro
- V-Power Diesel: $2.119 por litro
Precios de Axion Energy en CABA
En Axion Energy, los precios son:
- Axion Súper: $1.774 por litro
- Quantium: $2.009 por litro
- GNC: $675 por metro cúbico
- Axion Diesel X10: $1.855 por litro
- Quantium Diesel X10: $2.019 por litro
Tarifas de Puma en CABA
Las estaciones Puma ofrecen los siguientes precios:
- Nafta Súper: $1.757 por litro
- Max Premium: $2.057 por litro
- GNC: $599 por metro cúbico
- Puma Diesel: $1.847 por litro
- Ion Puma Diesel: $2.049 por litro