Denuncias contra jueces: 260 expedientes abiertos en el Consejo de la Magistratura

Walter Bento, ex juez federal de Mendoza, ha sido sentenciado a 18 años de cárcel por corrupción, marcando un hito en la lucha contra la corrupción judicial en Argentina. Este caso reabre el debate sobre la ética en el poder judicial, en medio de un panorama alarmante de denuncias contra magistrados.

La Crisis en el Consejo de la Magistratura

Con más de 260 expedientes activos relacionados con denuncias contra jueces y juezas, el Consejo de la Magistratura enfrenta un desafío sin precedentes. Alarmantemente, más del 66% de estas denuncias corresponden al último año, lo que refleja un incremento significativo en la desconfianza pública hacia el sistema judicial. En octubre de 2025, 176 denuncias fueron archivadas, muchas de ellas por falta de seguimiento.

¿Quién Rinde Cuentas a los Jueces?

El Consejo de la Magistratura de la Nación, bajo la dirección de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, tiene la responsabilidad tanto de designar jueces como de investigar casos de mal desempeño. La entidad se ha visto inundada de quejas, sobre todo contra magistrados implicados en corrupción, lavado de dinero y narcotráfico.

Tipos de Denuncias y Procedimientos

Las denuncias se organizan en dos comisiones: la de Acusación y la de Disciplina. De las 260 denuncias actuales, 36 están en la Comisión de Acusación, que se ocupa de las faltas graves, mientras que 205 están en la Comisión de Disciplina, que maneja faltas menores.

¿Por Qué se Presentan las Denuncias?

Un número significativo de las denuncias proviene de litigantes insatisfechos con las decisiones judiciales. Las quejas pueden surgir por desavenencias con los fallos, lo que indica una percepción de falta de justicia en la gestión judicial.

El Estado Actual de las Denuncias

En la actualidad, el 66% de las denuncias en la Comisión de Disciplina tiene menos de un año. Sin embargo, en octubre de 2023, 58 denunciaron caducidad por ausencia de tratamiento en tres años. Esto subraya la ineficacia en la gestión de los casos.

Casos de Jueces Destituidos

El caso de Walter Bento no es aislado. Recientemente, se destituyó a otros jueces como Martín Poderti, acusado de apropiar 141 monedas de oro, y Marcelo Bailaque, también vinculado al narcotráfico. Desde la creación del Consejo en 1994, 73 magistrados enfrentaron acusaciones, con 20 destituciones a lo largo de los años.

Medidas Disciplinarias y Sanciones

Hasta la fecha, 48 magistrados han recibido sanciones disciplinarias, que van desde multas hasta apercibimientos. Este contexto plantea la necesidad de una reforma profunda en el sistema judicial argentino para restaurar la confianza pública.