Todo lo que necesitas saber sobre su regreso: fechas, precios de entradas y más

Pulp, la icónica banda británica, vuelve a Argentina dentro de su nueva gira latinoamericana, bajo el lema "Te Merecés Más". Este regreso promete ser un evento memorable tras su aclamado show en Buenos Aires en 2023, donde los seguidores revivieron la magia del britpop.

Este regreso marca el inicio de una nueva etapa artística para Pulp, que tuvo su reencuentro en 2023. La banda ha recorrido Reino Unido, Europa y América, revitalizando su conexión con el público.

El reencuentro no solo reavivó la relación con sus seguidores, sino que también llevó a la creación de More , su primer álbum en 24 años. Este proyecto, producido por James Ford, fue grabado con los miembros originales Jarvis Cocker, Mark Webber, Nick Banks y Candida Doyle , e incluye aportes de artistas invitados y arreglos de cuerdas de Richard Jones.

Detalles del Show en Argentina

Pulp se presentará el viernes 12 de junio de 2026 en el Movistar Arena, un recinto que promete albergar una experiencia inolvidable para los fanáticos.

Cómo Adquirir Entradas

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través del sitio oficial del estadio de Villa Crespo. La preventa exclusiva para clientes Galicia VISA comenzará el jueves 19 de febrero a las 13, permitiendo acceder a 6 cuotas sin interés (hasta agotar stock).

Venta General

La venta general iniciará el viernes 20 de febrero a las 13 y abarcará todos los métodos de pago, manteniendo la opción de 6 cuotas sin interés con tarjetas Galicia VISA.