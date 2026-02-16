Récord histórico: Los trabajadores independientes alcanzan nuevos máximos en 2025, revela estudio privado

El panorama laboral argentino se redefine hacia finales de 2025, con una cifra total de 13,6 millones de trabajadores, mientras el cuentapropismo avanza a expensas del empleo asalariado, modificando la estructura del mercado de trabajo.

Según un reciente informe de Politikon Chaco, basado en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), el cuentapropismo ha experimentado un crecimiento constante, sugiriendo que la composición del empleo en Argentina está en plena transformación.

Transformación en la Estructura Laboral

Al cerrar el tercer trimestre de 2025, el desglose de la fuerza laboral muestra un 71,9% de asalariados, un 24,5% de cuentapropistas, 3,2% de patrones y un 0,4% de trabajadores familiares no remunerados.

Al comparar estas cifras con el inicio del análisis en 2016, se destacan las siguientes tendencias:

– La proporción de asalariados disminuyó en 3,6 puntos porcentuales.

– La participación de los cuentapropistas creció en 4,1 puntos porcentuales.

– En términos de cantidad, los asalariados aumentaron un 13% (de 8,7 a 9,8 millones), mientras que el número de cuentapropistas se disparó un 42,2%, pasando de 2,3 millones a 3,3 millones.

El informe resalta que el aumento del cuentapropismo no es un fenómeno temporal, sino una respuesta estructural a los cambios en el empleo asalariado.

Volatilidad en el Empleo: Una Década de Cambios

La última década ha sido testigo de fluctuaciones en el empleo. Desde 2016 hasta 2020, el sector independiente creció sin interrupción, pero entre 2021 y 2023 se observó una recuperación de los asalariados, tendencia que se revirtió entre 2024 y 2025.

Destaca el informe que el año 2025 marcó un récord histórico para el número de cuentapropistas, mientras que los asalariados alcanzaron su máximo en 2023, con 10 millones. En el último bienio, los cuentapropistas crecieron un 15,6%, mientras que los asalariados sufrieron un descenso del 2,5%.

De esta manera, el cuentapropismo alcanzó en 2025 su segundo nivel más alto de la serie histórica, solo detrás del año 2020, caracterizado por las implicaciones de la pandemia.