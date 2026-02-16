El argentino detrás de ‘la casita’ de Bad Bunny

El show de medio tiempo del Super Bowl LX brilló con “la casita”, un escenario emblemático diseñado por el argentino Federico Laboureau, quien logró capturar la esencia cultural de su infancia en un espacio que resonó entre millones de espectadores.

Un Diseño que Trasciende Fronteras

Federico Laboureau y su pareja, Maximilian Pizzi, fueron elegidos para dar vida al interior de la casita, un elemento fundamental en la propuesta visual del espectáculo. No solo se trataba de un simple decorado; este espacio contaba con una profunda carga emocional que representaba la historia y la cultura del artista Bad Bunny.

La Inspiración detrás de la Creación

La casita, evocando las tradicionales viviendas rurales del Caribe, fue reinterpretada con un enfoque latinoamericano único. Laboureau buscó crear un refugio visual que conectara los recuerdos y sentimientos de los espectadores, logrando un equilibrio entre la nostalgia y la autenticidad.

Detalles que Cuentan Historias

El diseño final fue una impactante estructura de dos niveles que abarcaba más de doce metros de lado. Cada objeto elegido —desde latas de galletitas hasta muebles antiguos— tenía un propósito: evocar la calidez del hogar latino y transmitir una sensación de cercanía y pertenencia.

Un Desafío a Contrarreloj

La idea llegó a Laboureau en diciembre, justo antes del gran evento. Desde ese momento, se enfrentó a un reto monumental: diseñar un espacio que no solo funcionara a nivel estético, sino que también capturara la atención de los espectadores en uno de los shows más prestigiosos a nivel mundial.

Un Trayecto de Superación

Antes de alcanzar este destacado lugar en la industria, Laboureau y Pizzi enfrentaron dificultades en Estados Unidos, incluso reinventándose como vendedores de empanadas. Esta experiencia fortaleció su determinación y creatividad, ayudándoles a encontrar su camino en el competitivo mundo del espectáculo.

Un Legado Cultural

Hoy, “la casita” se ha transformado en un símbolo icónico del Super Bowl, representando el talento argentino en un escenario global. La historia de Laboureau es un testimonio de que la creatividad, la identidad y la perseverancia pueden abrir puertas en cualquier rincón del mundo del entretenimiento.