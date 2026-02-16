Grupos de derechos civiles demandan para proteger datos de votantes del FBI en Georgia

Derechos civiles se movilizan para salvaguardar los datos electorales que fueron incautados en un operativo del FBI, un episodio que reabre las heridas del intento de Donald Trump de cuestionar los resultados de las elecciones de 2020.

Demandas Legales en Apuros Electorales

Organizaciones defensoras de derechos han interpuesto una demanda para resguardar la información de votantes secuestrada por el FBI durante una controversial redada en Georgia, toda vez que se reaviva el debate sobre la legitimidad de las elecciones de 2020.

La Iniciativa de la NAACP y Otras Entidades

El 15 de febrero, la NAACP junto a varias agrupaciones de derechos civiles presentaron una petición legal para «prohibir a la administración Trump el uso indebido de la información electoral» recuperada en una bodega de elecciones en el condado de Fulton, llevada a cabo a finales del mes pasado.

El Fervor de la Controversia

Damon Hewitt, presidente del Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law, enfatizó que “tristemente, los resultados válidos de las elecciones presidenciales de 2020 continúan siendo vulnerados por afirmaciones erróneas, promotores de electores falsos y actos de insurrección violenta.”

Un Contexto Crítico

Este incidente ocurre en el mismo condado donde Trump instó a las autoridades electorales estatales a “encontrar 11,870 votos” para autodeclararse vencedor en 2020. «Los votantes de Fulton y de cualquier parte del país no deben ser víctimas colaterales de esta guerra política partidista», añadió Hewitt.

Agrupaciones en la Lucha

El grupo de demandantes incluye al Lawyers’ Committee, la NAACP, la Conferencia Estatal de Georgia de la NAACP, y varias organizaciones locales. La demanda fue presentada ante el tribunal de distrito de EE. UU. para el norte de Georgia.

Comentaristas y Opiniones

Recientemente, Trump sugirió en un pódcast de tendencia conservadora que funcionarios republicanos deberían “asumir el control” y “nacionalizar” las elecciones en 15 estados, en un intento por proteger a su partido de ser desplazado del poder.

El Contexto de la Incautación

La redada del 28 de enero se suma a los esfuerzos de la administración Trump para impugnar los resultados de las elecciones de 2020, las cuales fueron declaradas como las más seguras hasta la fecha por expertos en integridad electoral. Hasta ahora, los desafíos legales emprendidos por los aliados de Trump ante su derrota han fracasado.

Afirmaciones Persistentes de Trump

Pese a todo, Trump continúa manteniendo la falsa narrativa de que las elecciones de 2020 fueron manipuladas en su contra, aunque no cuestiona la integridad de la próxima elección presidencial de 2024, que ganó previamente.

Material Electoral Secuestrado

Los agentes del FBI ejecutaron una orden de registro y obtuvieron alrededor de 700 cajas con boletas y materiales electorales del departamento de elecciones de Fulton. Esto incluye todas las boletas, cintas de tabulación de los escáneres que cuentan los votos, imágenes electrónicas de las boletas, y todos los registros de votantes. El condado ha solicitado el retorno de los materiales incautados.