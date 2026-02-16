Florida en Vivo: DeSantis y Fondos de Emergencia Antimigrantes – Reportes del 16 de Febrero

Con un preocupante incremento, Florida ha reportado este año 68 casos de sarampión, resaltando una crisis de salud pública significativa en comparación con los mínimos registros de 2025.

Aumento Exponencial de Infecciones

El brote de sarampión en Florida ha alcanzado cifras alarmantes, con 68 casos confirmados en lo que va del año 2026, un drástico aumento comparado con solo siete casos durante el año anterior. La mayor concentración de infecciones se encuentra en el condado de Collier, específicamente en la comunidad de la Universidad Ave Maria, donde se han reportado aproximadamente 60 casos.

Regiones Afectadas

Además del condado de Collier, se han registrado infecciones en otros lugares como Broward, Miami-Dade y Alachua, este último con dos contagios entre universitarios. La rápida propagación del virus ha suscitado la preocupación de las autoridades sanitarias, que apuntan a la baja tasa de vacunación como un factor crítico en esta crisis.

Descenso en la Tasa de Vacunación

Según los expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la tasa de vacunación en preescolares en Florida ha caído al 88.8%, quedando por debajo del 93% a nivel nacional y muy alejado del 95% requerido para lograr la inmunidad colectiva. Este descenso podría ser una de las razones detrás del resurgimiento del sarampión, un virus altamente contagioso que puede tener consecuencias graves para la salud.