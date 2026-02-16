La Justicia Imponde un Límite

Una reciente decisión del juez federal Jed Rakoff en Nueva York redefine las reglas del juego en torno a la inteligencia artificial y su utilización en casos judiciales. Este fallo, relacionado con un fraude por 300 millones de dólares, establece que las interacciones entre un acusado y un chatbot no están protegidas por el secreto profesional.

Durante su proceso legal, el imputado generó más de treinta documentos con diálogos mantenidos con un sistema de inteligencia artificial, donde discutió su situación legal y exploró defensas. Sin embargo, este material fue incautado por el FBI, quien no encontró fundamento para que la defensa invocara el secreto profesional, ya que el tribunal argumentó que la IA no actúa como un abogado y, por lo tanto, no puede invocar privilegios legales.

El Además del Riesgo de Pruebas en Investigaciones Complejas

Este caso pone de manifiesto el riesgo probatorio en investigaciones penales. El secuestro de dispositivos electrónicos es una práctica común y, en casos de fraude financiero, la evidencia digital juega un papel crucial. Las interacciones con la inteligencia artificial pueden incriminar si contienen confesiones o estrategias legales, lo que puede impactar significativamente la dirección del caso judicial.

El Total Impacto en Argentina y el Ecosistema Cripto

En Argentina, el secreto profesional protege la relación entre abogado y cliente, pero no se extiende a interacciones con herramientas de IA. Este precedente estadounidense podría influir en el entorno argentino, especialmente en un ecosistema cripto y fintech en rápida evolución, donde muchos empleados recurren a la IA para gestionar compliance y evaluar riesgos.

Con base en la posición del juez americano, la posibilidad de que un juez argentino solicite información directa de plataformas de IA como ChatGPT podría ser un hecho en el contexto de investigaciones penales. Aunque la confidencialidad no es absoluta, el potencial de acceso judicial a esta información subraya la importancia de comprender las implicaciones legales de interactuar con tecnología avanzada.

El Dr. Jorge Monastersky, abogado y experto en Ciencias Jurídicas, advierte sobre la necesidad de prudencia digital. Destaca que lo que se escribe en plataformas automatizadas podría convertirse en evidencia, transformando la línea entre consulta privada y prueba judicial en un espacio cada vez más difuso. Por lo tanto, el asesoramiento legal debe ser canalizado a través de un abogado para garantizar la protección adecuada del privilegio profesional.

En este nuevo panorama, entender las limitaciones legales de la tecnología es crucial. La inteligencia artificial, mientras ofrece soluciones innovadoras, también plantea desafíos que deben ser abordados en el ámbito legal para resguardar al usuario y sus derechos.