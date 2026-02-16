Juez de Rosario acusado de coimas denuncia al arrepentido para evadir justicia en Comodoro Py

Escándalo Judicial: Juez Salmain Denuncia al Financista que lo Acusó de Coimas

El juez federal de Rosario, Gastón Salmain, enfrenta un torbellino judicial luego de ser acusado de corrupción. Ahora, se vuelve contra su acusador y presenta una denuncia que promete agitar aún más el panorama.

En medio de un proceso judicial en su contra, Salmain ha decidido contraatacar. Este jueves, denunció al financista Fernando Elías Whpei, quien lo acusó de arreglar causas a cambio de sobornos. La denuncia ha recaído en la jueza María Servini, con la intervención del fiscal Carlos Rívolo.

La Acusación y la Reacción de Salmain

Salmain, quien se encuentra bajo un proceso en Rosario, sostiene que Whpei ha mentido en su declaración para beneficiarse. Durante su indagatoria y en una entrevista radial, el juez presentó su versión de los hechos y arremetió contra el financista.

¿El Segundo Acto de un Drama Judicial?

En paralelo, Santiago Busaniche, otro implicado en este escándalo, busca su defensa en la Cámara Federal de Casación Penal. Su defensa clama por la falta de sustancia en la acción penal, mientras la situación judicial se complica con la esperada jubilación del juez Juan Carlos Gemignani.

Los Hechos que Desataron el Escándalo

La denuncia se basa en las declaraciones de Whpei, quien accedió a un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público. Según su relato, Salmain le permitió adquirir 10 millones de dólares al precio oficial en diciembre de 2023, a cambio de un soborno de aproximadamente 200 mil dólares, justo en medio del cepo cambiario.

Un Plan que Se Desmoronó

El acuerdo, sin embargo, fracasó cuando la llegada del nuevo gobierno alteró la situación. Según Whpei, el juez exigió el monto completo del soborno, amenazándolo con una denuncia penal si no cumplía. Whpei, decidido a no ceder, terminó denunciado.

Confirmaciones y Repercusiones Judiciales

Los fiscales de Rosario corroboraron la versión de Whpei mediante las pruebas obtenidas, incluyendo datos de geolocalización. A finales del año pasado, Salmain fue procesado por incumplimiento de deberes, cohecho y prevaricato, además de recibir un impasse en su salida del país.

Investigaciones en Curso

Simultáneamente, el Consejo de la Magistratura investiga a Salmain por otras irregularidades, como su conducta durante el concurso que lo llevó a ser juez, donde supuestamente ocultó su expulsión previa del sistema judicial por un intento de soborno.

Detalles Reveladores de la Denuncia

Whpei también brindó detalles sobre su interacción con Salmain, recordando reuniones en su elegante despacho y los contactos establecidos a través de WhatsApp. Mencionó que el pago acordado debía ser en efectivo y se entregaría a Busaniche, quien tuvo un rol clave en la promoción de Salmain como juez.

Implicaciones en el Sistema Judicial