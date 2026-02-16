“MasterChef Celebrity: El emocionante duelo entre Andy Chango y El Turco Husaín”

A pesar de la caída en el encendido de la televisión abierta, los programas líderes continúan cautivando a una audiencia que, aunque reduce su número, se mantiene fiel a sus elecciones.

Este domingo 15 de octubre, el reality Masterchef Celebrity se destacó una vez más, brindando a los participantes una oportunidad crucial para evitar la gala de eliminación a pocas semanas del gran final. En un emocionante desafío, Andy Chango y El Turco Husaín se enfrentaron por el voto del jurado, con Chango logrando asegurar su lugar mientras que Husaín queda al borde de la despedida.

El dominio de Masterchef y el impacto de la tensión

A pesar de no ser su mejor episodio, el reality culinario logró posicionarse como lo más visto del día, acumulando 8,6 puntos de rating. Sin embargo, esta cifra representa una disminución de 2.2 puntos respecto a la emisión anterior, del jueves. Como es habitual, los viernes no hay transmisión y el sábado se emiten repeticiones.

El segundo lugar para Masterchef Celebrity II

El programa Masterchef Celebrity II ocupó el segundo puesto con 6,3 puntos, manteniendo la estrategia de no perder relevancia en la franja horaria. En tercer lugar, Por el mundo, conducido por Marley, se posicionó con un compilado de los mejores momentos de su temporada, alcanzando 5,3 puntos de rating.

Un sábado competitivo para Telefe y El Trece

Los ciclos de El Trece lograron entrar en la contienda con un empate en el cuarto lugar, donde La familia Ingalls y Cine Shampoo, que presentó la película Soldado de Elite, alcanzaron 3,6 puntos. Por su parte, el Top Five se completó con Mundo del espectáculo y el filme protagonizado por Zac Efron y Robert de Niro, Mi abuelo es un peligro.

Resultados de las otras señales

Más allá de los líderes, Elnueve logró superar a América con Turismo carretera final, anotando 2,8 puntos en rating. En América, el programa GPS fue el más visto con 1,1 puntos, superando a Infama, que se quedó en 0,7.

Audiencias y promedios generales

La TV Pública se destacó nuevamente con Se siente Argentina en el primer puesto de su grilla, logrando 0,6 puntos. Por otro lado, en Net TV, Cine Club también midió 0,6 puntos. La señal de Bravo cerró su día con un empate entre Destilando amor y La venganza de Analía, cada una con 0,1 puntos.

Finalmente, el promedio general dejó a Telefe como la señal más vista del día con 3,9 puntos, seguido de El Trece con 3,6 puntos. En tercer lugar se posicionó Elnueve, con 1,1 puntos, y América quedó en 0,6 puntos, mientras que la TV Pública logró 0,3 y Net TV 0,2.