Deputado Opositor y Gobierno Compiten Imprevistamente para Derogar la ‘Ley del Lobizón’

¿El fin de la "Ley del Lobizón"? Iniciativas en el Congreso apuntan a derogar una norma de 1974

Las posturas en el Congreso convergen de manera inesperada: tanto la oposición como el gobierno buscan eliminar la controvertida "Ley del Lobizón", que asigna un apadrinamiento presidencial a los séptimos hijos de una familia.

Recientemente, el diputado Esteban Paulón ha resurgido con su propuesta de derogar esta ley, que fue introducida originalmente en 1974. A pesar de las diferencias políticas, ambos lados del espectro legislativo han planteado distintas iniciativas para un objetivo común, lo que promete un debate significativo en el próximo periodo.

El Origen de la Ley del Lobizón

La historia de esta particular ley se remonta a 1907, cuando el entonces presidente José Figueroa Alcorta accedió a apadrinar al séptimo hijo varón de una pareja de inmigrantes alemanes. La tradición se basaba en mitos populares que indicaban que el séptimo hijo varón se convertiría en lobizón, y la séptima hija en bruja, buscando así salvar al niño de un destino incierto.

Los Intentos de Derogación

Esteban Paulón fue el primero en presentar un proyecto de derogación en septiembre de 2024, poco después de tomar posesión. A pesar de que la propuesta obtuvo cierto apoyo en su momento, no logró ser discutida en el recinto. A finales de marzo de este año, el gobierno de Javier Milei también resurgió con una propuesta similar dentro de un proyecto más amplio de derogación de leyes consideradas obsoletas.

Un Década de Cambios en la Ley

A lo largo de los años, la «Ley del Lobizón» ha sufrido modificaciones significativas. Durante la presidencia de Cristina Kirchner, se eliminó la condición de que los beneficiarios debían ser hijos consecutivos. A pesar de los cambios, el impacto de la ley ha disminuido significativamente en la actualidad.

Situación Actual y Futuro de la Normativa

Paulón argumenta que la ley «casi no tiene efecto práctico», con pocos beneficiarios en el país. Destaca que la derogación no afectará a quienes ya reciben el beneficio, pero marcaría un fin para futuras generaciones. Por su parte, el gobierno sostiene que la ley ha quedado obsoleta en un contexto donde la educación pública gratuita es un derecho generalizado.

La Decisión en Manos del Congreso