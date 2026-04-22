Santa Fe: Más de un millón de hectáreas y miles de animales afectados por inundaciones

Cientos de hectáreas de cultivos y ganado en Santa Fe sufren las consecuencias de intensas lluvias, y los productores rurales claman por asistencia urgente ante la grave situación climática.

Un panorama desolador en el norte de Santa Fe

Los productores del norte de Santa Fe enfrentan una crisis ocasionada por inundaciones que han afectado aproximadamente un millón de hectáreas. La Sociedad Rural de Vera solicita la declaración de zona de emergencia y desastre debido a las severas pérdidas, que incluyen la muerte de numerosos animales.

Una lluvia sin precedentes

Carlos Chamorro, presidente de la entidad, describe la situación como alarmante, especialmente en los bajos submeridionales, donde la lluvia ha acumulado entre 200 y 400 milímetros en solo una semana. “El domingo pasado, cayeron 240 milímetros en el Departamento de 9 de Julio, lo que provocó que muchos animales no pudieran ser rescatados a tiempo”, lamentó Chamorro.

Impacto en la ganadería

La ganadería extensiva de la región, que alberga aproximadamente 700,000 cabezas, se ve gravemente afectada por la pérdida de condiciones del pasto, problemas alimentarios y sanitarios. Algunos productores han informado hallazgos trágicos de animales fallecidos en sus campos.

Desafíos adicionales

Las inundaciones también han traído consigo problemas logísticos, que incluyen la interrupción de la vacunación antiaftosa y un notable aumento en los costos operativos. Además, la infraestructura deficiente de caminos ha llevado al aislamiento de algunas comunidades y la suspensión de las actividades escolares en la región.

Solicitud de ayuda y preocupaciones futuras

La Sociedad Rural de Vera, junto con la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), ha gestionado la declaración formal de Emergencia y/o Desastre Hídrico y Agropecuario para brindar apoyo a los productores afectados. Chamorro también expresó su preocupación por las proyecciones climáticas, ya que se anticipa la llegada del fenómeno de El Niño, lo que podría agravar aún más la situación.

Retraso en la cosecha de soja

Sumado a la crisis hídrica, la cosecha de soja en la zona núcleo se ha visto interrumpida, con solo un 25% de avance, muy por debajo del promedio habitual que supera el 55% en esta época del año. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, las condiciones adversas, como la alta humedad y la baja radiación solar, están perjudicando la calidad del cultivo y extendiendo el riesgo de pérdidas en los campos.

Problemas en otras regiones

En el noreste de Buenos Aires y en el sur de Santa Fe, el avance de la cosecha es desigual y se enfrenta a múltiples desafíos, como rebrotes y problemas de heterogeneidad fenológica. En lugares como Carlos Pellegrini, el pronóstico de nuevas lluvias podría intensificar la crisis, amenazando las cosechas ya comprometidas.