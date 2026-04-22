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Resultados de la Quiniela: Martes 21 de abril Nacional y Provincial

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Quiniela: Resultados del 21 de abril para las principales provincias argentinas

El emocionante mundo de la quiniela sigue atrayendo a apostadores en todo el país. Aquí te traemos los resultados más recientes de los sorteos realizados el 21 de abril, tanto en la ciudad como en las provincias.

Resultados de la Quiniela: Ciudad y Provincia

La Previa

Ciudad: 6419 | Provincia: 6643

Los 20 números sorteados en la Ciudad son:

  1. 6419
  2. 6506
  3. 9735
  4. 8826
  5. 8562
  6. 6766
  7. 6561
  8. 2214
  9. 7612
  10. 7303
  11. 3535
  12. 2715
  13. 0635
  14. 1054
  15. 9085
  16. 4747
  17. 6911
  18. 5392
  19. 9240
  20. 2826

La Primera

Ciudad: 0876 | Provincia: 2437

Los 20 números sorteados en la Ciudad son:

  1. 0876
  2. 6150
  3. 8146
  4. 5089
  5. 5605
  6. 5795
  7. 9272
  8. 6877
  9. 2965
  10. 4236
  11. 7710
  12. 6451
  13. 9962
  14. 7152
  15. 8750
  16. 3894
  17. 6493
  18. 6155
  19. 6916
  20. 9408

Matutina

Ciudad: 8347 | Provincia: 6853

Los 20 números sorteados en la Ciudad son:

  1. 8347
  2. 5524
  3. 7939
  4. 2058
  5. 6352
  6. 8607
  7. 6201
  8. 8303
  9. 2875
  10. 9472
  11. 4006
  12. 1064
  13. 2408
  14. 6553
  15. 1625
  16. 9553
  17. 6400
  18. 0365
  19. 0932
  20. 3069

Vespertina

Ciudad: 1964 | Provincia: 7569

Los 20 números sorteados en la Ciudad son:

  1. 1964
  2. 2100
  3. 5215
  4. 8664
  5. 5586
  6. 5956
  7. 8313
  8. 1873
  9. 0224
  10. 1900
  11. 0239
  12. 3176
  13. 3287
  14. 1439
  15. 4752
  16. 0049
  17. 3013
  18. 3418
  19. 9715
  20. 1896

Nocturna

Ciudad: 9420 | Provincia: 4878

Los 20 números sorteados en la Ciudad son:

  1. 9420
  2. 8281
  3. 4371
  4. 3151
  5. 5971
  6. 7385
  7. 3023
  8. 0006
  9. 4401
  10. 2325
  11. 5378
  12. 0060
  13. 7333
  14. 0116
  15. 8163
  16. 2059
  17. 1817
  18. 0435
  19. 7747
  20. 2751

Resultados Provinciales del 21 de abril

Córdoba: La Previa: 5706 | La Primera: 9559 | Matutina: 9674 | Vespertina: 6730 | Nocturna: 6988

Santa Fe: La Previa: 4463 | La Primera: 0773 | Matutina: 8810 | Vespertina: 0800 | Nocturna: 4076

Entre Ríos: La Previa: 9226 | La Primera: 1387 | Matutina: 6841 | Vespertina: 7233 | Nocturna: 2674

¿Cómo jugar a la Quiniela?

La quiniela consiste en seleccionar números de uno a cuatro dígitos, con la posibilidad de apostar en diferentes sorteos a lo largo del día.

Sorteos Programados

Los sorteos se realizan de lunes a sábados en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.
  • La Primera: 12:00 hs.
  • La Matutina: 15:00 hs.
  • La Vespertina: 18:00 hs.
  • Nocturna: 21:00 hs.
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