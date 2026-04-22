Resultados de la Quiniela: Martes 21 de abril Nacional y Provincial

El emocionante mundo de la quiniela sigue atrayendo a apostadores en todo el país. Aquí te traemos los resultados más recientes de los sorteos realizados el 21 de abril, tanto en la ciudad como en las provincias.

Resultados de la Quiniela: Ciudad y Provincia

La Previa

Ciudad: 6419 | Provincia: 6643

Los 20 números sorteados en la Ciudad son:

6419 6506 9735 8826 8562 6766 6561 2214 7612 7303 3535 2715 0635 1054 9085 4747 6911 5392 9240 2826

La Primera

Ciudad: 0876 | Provincia: 2437

Los 20 números sorteados en la Ciudad son:

0876 6150 8146 5089 5605 5795 9272 6877 2965 4236 7710 6451 9962 7152 8750 3894 6493 6155 6916 9408

Matutina

Ciudad: 8347 | Provincia: 6853

Los 20 números sorteados en la Ciudad son:

8347 5524 7939 2058 6352 8607 6201 8303 2875 9472 4006 1064 2408 6553 1625 9553 6400 0365 0932 3069

Vespertina

Ciudad: 1964 | Provincia: 7569

Los 20 números sorteados en la Ciudad son:

1964 2100 5215 8664 5586 5956 8313 1873 0224 1900 0239 3176 3287 1439 4752 0049 3013 3418 9715 1896

Nocturna

Ciudad: 9420 | Provincia: 4878

Los 20 números sorteados en la Ciudad son:

9420 8281 4371 3151 5971 7385 3023 0006 4401 2325 5378 0060 7333 0116 8163 2059 1817 0435 7747 2751

Resultados Provinciales del 21 de abril

Córdoba: La Previa: 5706 | La Primera: 9559 | Matutina: 9674 | Vespertina: 6730 | Nocturna: 6988

Santa Fe: La Previa: 4463 | La Primera: 0773 | Matutina: 8810 | Vespertina: 0800 | Nocturna: 4076

Entre Ríos: La Previa: 9226 | La Primera: 1387 | Matutina: 6841 | Vespertina: 7233 | Nocturna: 2674

¿Cómo jugar a la Quiniela?

La quiniela consiste en seleccionar números de uno a cuatro dígitos, con la posibilidad de apostar en diferentes sorteos a lo largo del día.

Sorteos Programados

Los sorteos se realizan de lunes a sábados en cinco turnos: