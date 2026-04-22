Resultados de la Quiniela: Martes 21 de abril Nacional y Provincial

Quiniela: Resultados del 21 de abril para las principales provincias argentinas
El emocionante mundo de la quiniela sigue atrayendo a apostadores en todo el país. Aquí te traemos los resultados más recientes de los sorteos realizados el 21 de abril, tanto en la ciudad como en las provincias.
Resultados de la Quiniela: Ciudad y Provincia
La Previa
Ciudad: 6419 | Provincia: 6643
Los 20 números sorteados en la Ciudad son:
- 6419
- 6506
- 9735
- 8826
- 8562
- 6766
- 6561
- 2214
- 7612
- 7303
- 3535
- 2715
- 0635
- 1054
- 9085
- 4747
- 6911
- 5392
- 9240
- 2826
La Primera
Ciudad: 0876 | Provincia: 2437
Los 20 números sorteados en la Ciudad son:
- 0876
- 6150
- 8146
- 5089
- 5605
- 5795
- 9272
- 6877
- 2965
- 4236
- 7710
- 6451
- 9962
- 7152
- 8750
- 3894
- 6493
- 6155
- 6916
- 9408
Matutina
Ciudad: 8347 | Provincia: 6853
Los 20 números sorteados en la Ciudad son:
- 8347
- 5524
- 7939
- 2058
- 6352
- 8607
- 6201
- 8303
- 2875
- 9472
- 4006
- 1064
- 2408
- 6553
- 1625
- 9553
- 6400
- 0365
- 0932
- 3069
Vespertina
Ciudad: 1964 | Provincia: 7569
Los 20 números sorteados en la Ciudad son:
- 1964
- 2100
- 5215
- 8664
- 5586
- 5956
- 8313
- 1873
- 0224
- 1900
- 0239
- 3176
- 3287
- 1439
- 4752
- 0049
- 3013
- 3418
- 9715
- 1896
Nocturna
Ciudad: 9420 | Provincia: 4878
Los 20 números sorteados en la Ciudad son:
- 9420
- 8281
- 4371
- 3151
- 5971
- 7385
- 3023
- 0006
- 4401
- 2325
- 5378
- 0060
- 7333
- 0116
- 8163
- 2059
- 1817
- 0435
- 7747
- 2751
Resultados Provinciales del 21 de abril
Córdoba: La Previa: 5706 | La Primera: 9559 | Matutina: 9674 | Vespertina: 6730 | Nocturna: 6988
Santa Fe: La Previa: 4463 | La Primera: 0773 | Matutina: 8810 | Vespertina: 0800 | Nocturna: 4076
Entre Ríos: La Previa: 9226 | La Primera: 1387 | Matutina: 6841 | Vespertina: 7233 | Nocturna: 2674
¿Cómo jugar a la Quiniela?
La quiniela consiste en seleccionar números de uno a cuatro dígitos, con la posibilidad de apostar en diferentes sorteos a lo largo del día.
Sorteos Programados
Los sorteos se realizan de lunes a sábados en cinco turnos:
- La Previa: 10:15 hs.
- La Primera: 12:00 hs.
- La Matutina: 15:00 hs.
- La Vespertina: 18:00 hs.
- Nocturna: 21:00 hs.