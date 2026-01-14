Derqui: Un municipio en busca de su identidad

La localidad de Presidente Derqui ha crecido de manera impresionante, pero su situación de dependencia administrativa plantea una pregunta inquietante: ¿por qué aún no se ha convertido en municipio?

Durante más de 25 años, Presidente Derqui ha insistido en una demanda recurrente, pero su reclamo fue ignorado por la Legislatura bonaerense. Aunque el expediente ha pasado por diversas manos y gobiernos, siempre ha terminado en el mismo sitio: olvidado. Sin embargo, la realidad de Derqui ha cambiado drásticamente, convirtiendo la pregunta inicial en una cuestión apremiante: ¿por qué continúa siendo una localidad si opera efectivamente como un municipio?

Con más de 80 mil habitantes —y algunas estimaciones apuntando hacia los 100 mil—, Derqui supera en población a varios distritos ya establecidos en la provincia. La localidad cuenta con barrios populares, zonas residenciales, complejos privados, un parque empresarial y un hospital universitario de gran relevancia; estos elementos elevan su peso específico en el tejido provincial.

Un territorio con límites claros y necesidades urgentes

El ámbito de Presidente Derqui está bien definido, con límites precisos: Arroyo Burgueño, Arroyo Pinazo, Autopista Panamericana (altura Los Lagartos) y Ruta 25. Dentro de este polígono, los habitantes de diversas realidades sociales comparten un mismo problema común: la falta de atención administrativa. Actualmente, Derqui depende de la gestión del municipio de Pilar, que se encuentra a demasiada distancia de los desafíos locales.

Un potencial económico significativo

La cuestión económica también es relevante. El territorio incluye barrios cerrados como Mapuche, Martindale y La Delfina, que no solo representan urbanizaciones, sino también terrenos con alto valor fiscal. Las proyecciones indican que el 45% de los ingresos provendrían de estos barrios privados, mientras que el comercio y servicios aportarían un 25%. Aunque Derqui tal vez no sea un municipio rico, sí tiene un potencial económico suficiente para ser autosuficiente.

Un hospital que excede las expectativas de una localidad

El Hospital Universitario Austral y la Universidad Austral son elementos clave que refuerzan la pregunta sobre la autonomía de Derqui. Esta institución no solo ofrece atención médica de alta complejidad, sino que también genera empleo especializado y dinamiza la economía local, posicionándolo como un centro regional fundamental.

Las implicancias políticas de la autonomía

Desde una perspectiva política, reconocer a Derqui como un municipio implica un cambio significativo en la distribución del poder y de la coparticipación. Generar un nuevo distrito significaría más cargos y estructuras administrativas, así como una mayor autonomía política, un escenario que complica su avance legislativo. La razón detrás de este estancamiento no es la falta de argumentos, sino las consecuencias que conlleva.

Un síntoma de un problema mayor

El caso de Presidente Derqui conecta con un debate más amplio en la política bonaerense: la provincia es demasiado extensa para ser gobernada de manera uniforme. Con 17 millones de habitantes y una serie de realidades contrastantes, el tema de dividir la provincia se plantea periódicamente, solo para ser desestimado rápidamente. Sin embargo, las demandas locales, como la de Derqui, son un reflejo de este problema estructural.

La comunidad de Derqui ya actúa como una ciudad con todas sus facetas. Lo entiende el vecino, el comerciante, el médico del hospital, e incluso los desarrolladores inmobiliarios. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más deberá esperar hasta que la política reconozca esta realidad? Al final, cuando una localidad opera como un municipio de facto, la cuestión no es meramente técnica, sino profundamente política.