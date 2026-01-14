El creador de Cardano pone en duda la aprobación de la ley cripto en EE.UU. para 2026

El fundador de Cardano, Charles Hoskinson, levanta la voz contra los desafíos legislativos en el ámbito de las criptomonedas, advirtiendo sobre la influencia creciente de Wall Street en este sector.

Charles Hoskinson, fundador de Cardano, ha manifestado su preocupación ante las dificultades que enfrenta el Digital Asset Market CLARITY Act en Estados Unidos. Enérgico en sus declaraciones, pidió la renuncia de David Sacks, asesor cripto del expresidente Donald Trump.

En una charla con Scott Melker en The Wolf of All Streets, Hoskinson criticó la gestión de Sacks, argumentando que su desempeño desde que asumió en 2024 ha sido insatisfactorio, ya que no ha logrado resultados tangibles en el ámbito de las políticas criptográficas.

Además, vinculó la falta de progreso en la regulación con el reciente colapso del mercado, indicando que muchos activos digitales han perdido entre 40% y 50% de su valor desde el regreso de Trump a la presidencia en enero de 2025, lo que refleja una industria en declive.

El CLARITY Act, presentado en mayo de 2025, tiene como objetivo establecer un marco legal para las criptomonedas y definir las competencias entre la SEC y la CFTC. Este proyecto ya ha obtenido apoyo bipartidista en comités clave de la Cámara de Representantes, pero aún deberá enfrentarse a dos comités más en el Senado: Agricultura y Banca.

Perspectivas para el CLARITY Act y su Futuro en el Senado

Hoskinson es pesimista respecto a la aprobación del CLARITY Act en el primer trimestre de 2026, advirtiendo que el escenario podría complicarse si los demócratas recuperan el control de la Cámara tras las elecciones de noviembre. «No creo que el CLARITY Act vaya a aprobarse este trimestre», enfatizó.

Wall Street bajo la Lupa: Críticas a la Agenda Cripto

El empresario también dirigió sus críticas hacia iniciativas como el GENIUS Act, que se centra en las stablecoins, sosteniendo que benefician a grandes instituciones financieras. Mencionó a BlackRock, Cantor, Goldman Sachs y Morgan Stanley como las principales entidades favorecidas, advirtiendo que tales regulaciones tienden a centralizar el ecosistema cripto en manos de Wall Street, perjudicando a los inversores minoristas.

Hoskinson también cuestionó proyectos que tienen vínculos directos con Trump, como la memecoin Trumpcoin y la plataforma World Liberty Financial, asociada a su familia. En este sentido, resaltó que los gobiernos no deberían favorecer proyectos criptográficos específicos, ya que las monedas digitales deben mantener su carácter global y neutral.