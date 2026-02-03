Desafíos en el Sector Arrocero: Pronostican un Comienzo de Zafra Complicado

La producción arrocera argentina enfrenta su periodo más crítico en una década, afectada por factores económicos y climáticos que amenazan tanto la cosecha como la continuidad de este cultivo clave.

Enrique García, presidente de la Asociación de Plantadores de Arroz de Entre Ríos, compartió su análisis sobre la preocupante situación que atraviesa el sector arrocero argentino, visibilizando problemas como la caída de la superficie sembrada, precios internacionales deprimidos y condiciones climáticas adversas.

Una Superficie en Retroceso

García destacó una drástica disminución en la superficie cultivada, que este año se estima alrededor de 59.000 hectáreas, lo que significa una reducción de aproximadamente 6.000 a 7.000 hectáreas. «Los altos costos y el acceso limitado al crédito han obligado a muchos agricultores a reducir su riesgo y disminuir la superficie sembrada», explicó.

Números Anegados por Pérdidas

La actualidad del sector es alarmante, comenzando la zafra con un panorama económico adverso. «Las pérdidas son evidentes, y si la situación no mejora, podríamos ver un nuevo descenso en la superficie sembrada», advirtió García.

Precios Internacionales y Paridad Exportadora

Argentina, al depender de los mercados internacionales, no controla los precios, lo que complica aún más el escenario. «Es crucial alcanzar la paridad exportadora, que actualmente se encuentra por encima de lo que se está remunerando», señaló García, enfatizando la necesidad urgente de una recuperación en los precios.

Desafíos Climáticos: La Lluvia que Afecta la Cosecha

Además de las dificultades económicas, el clima también ha jugado un papel en contra. «El exceso de lluvias tras la siembra ha dañado significativamente los lotes, provocando un riego deficiente», mencionó, lo que ha agravado aún más la crisis del arroz.