Córdoba: 85% de Bebés Aún Lleva Primero el Apellido del Padre, a Una Década de la Reforma Legal

Un estudio reciente revela que en Córdoba, durante enero de 2026, el 85% de los recién nacidos fue registrado con el apellido del padre, a pesar de que desde hace diez años los padres pueden decidir el orden de los apellidos.

Según un informe del Registro Civil al que accedió Perfil Córdoba, se analizaron 1.278 actas de nacimiento, mostrando un claro predominio del apellido paterno.

Un Análisis Desigual entre los Apellidos

De las inscripciones analizadas, 603 bebés solo llevan el apellido paterno, mientras que 487 figuran con el apellido del padre seguido del de la madre. Solo 46 inscripciones dieron prioridad al apellido materno, y apenas 140 fueron registradas con el apellido materno único.

De este total, 136 casos corresponden a madres solteras que no identificaron al padre en el registro, evidenciando que solo cuatro bebés fueron inscriptos con apellido materno único junto a la presencia del padre.

La Influencia de la Tradición en las Decisiones Familiares

El Registro Civil atribuye esta tendencia a factores culturales firmemente arraigados. Aunque desde 2015 la legislación permite elegir el orden de los apellidos, el legado del predominio del apellido paterno sigue siendo una norma no oficial para muchas familias.

Además, existen prejuicios sociales que asocian el uso del apellido materno en primer lugar con la ausencia del padre o situaciones conflictivas, desalentando esta opción.

Desconocimiento de los Derechos Legales

José Francisco Olmos, director del Registro Civil, menciona que una gran parte de la población aún ignora sus derechos tras la reforma, lo que limita las decisiones de los padres. «Respetamos la elección de los padres, ya sea por costumbre o falta de información. Sin un conocimiento cabal sobre las opciones disponibles, las decisiones pueden ser restringidas», comenta Olmos.

A pesar del contexto legal actual, el desconocimiento de los consejos que ofrecen organismos como el Registro Civil contribuye a perpetuar patrones tradicionales en la inscripción de los apellidos.