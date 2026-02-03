Macron anuncia avances para reanudar diálogos con Putin sobre la guerra en Ucrania

El presidente francés busca retomar el diálogo con Rusia mientras las tensiones bélicas en Ucrania continúan en aumento.

Durante una reciente visita en el este de Francia, el presidente Emmanuel Macron expresó su disposición para reiniciar conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin. Este anuncio surge en medio de una ola de ataques rusos contra la infraestructura ucraniana, lo que ha generado fuertes llamados a la paz.

Un Diálogo en la Bruma de la Guerra

Macron subrayó que las comunicaciones entre Francia y Rusia están en marcha a “nivel técnico” y que se llevan a cabo “con total transparencia y en consulta” con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Sin embargo, el mandatario galo no ofreció un cronograma claro para estas conversaciones.

Atrocidades que No Pueden Ignorarse

En su discurso, Macron condenó enérgicamente los recientes bombardeos a la red eléctrica de Ucrania, calificados como «intolerables». Estos ataques tienen lugar en un contexto de temperaturas extremas, lo que agrava aún más la situación humanitaria en el país.

El Contexto Europeo y la Respuesta Internacional

Desde que Rusia inició su invasión a gran escala en Ucrania hace casi cuatro años, la mayoría de los líderes europeos han optado por mantener una distancia prudente del Kremlin. Sin embargo, la reciente mejora en las relaciones entre el presidente estadounidense Donald Trump y Putin ha reavivado el debate en las capitales europeas, que se sienten al margen de las negociaciones para la paz.

Voces Divergentes en la Unión Europea

En una declaración en enero, la primera ministra italiana Giorgia Meloni afirmó que “es hora de que Europa hable con Rusia”, sugiriendo la creación de un «enviado especial» europeo para unificar la postura del continente. En contraposición, el canciller alemán Friedrich Merz se mostró enérgicamente en contra de reabrir canales diplomáticos, citando las demandas extremas de Putin.

Un Diálogo que Marca la Historia

Aunque en diciembre pasado Macron sugirió que “volver a hablar con Vladimir Putin sería útil”, esta postura le valió críticas severas, especialmente tras haber mantenido conversaciones después de la invasión rusa en febrero de 2022. Su última comunicación directa con Putin se produjo en julio, abarcando temas de Ucrania y Medio Oriente, marcando el primer contacto en casi tres años.

La delicada danza entre el diálogo y la condena que mantiene Macron evidencia la complejidad de la situación actual y el papel que Europa juega en la búsqueda de una resolución pacífica para el conflicto.