Detienen a hombre por robo en un auto

Un joven fue apresado en la madrugada de hoy en Comodoro Rivadavia tras un intento de robo. Gracias a la rápida respuesta de la policía, se recuperaron los objetos sustraídos.

En un acontecimiento registrado durante la madrugada, un hombre de 33 años fue detenido por la policía en Comodoro Rivadavia tras sustraer dos bolsos del interior de un automóvil. El hecho tuvo lugar en la intersección del pasaje Cristóbal Giménez y la calle Chaco.

El robo y la rápida intervención policial

Cerca de las 04:05, el Centro de Monitoreo emitió una alerta sobre un individuo que, tras abrir un Volkswagen Gol, se daba a la fuga por el pasaje Cristóbal Giménez en dirección a la calle Formosa. Una patrulla de la Comisaría Seccional Segunda se dirigió rápidamente al lugar para interceptar al sospechoso.

Captura del sospechoso

Los oficiales localizaron a un hombre que coincidía con la descripción proporcionada por el sistema de vigilancia. Al notar la presencia policial, el implicado intentó deshacerse de los bolsos que había robado y comenzó a huir corriendo, pero fue detenido a escasos metros.

Recuperación de los objetos robados

Tras su captura, se confirmó que los artículos que el hombre había intentado abandonar pertenecían efectivamente a la víctima del robo. El detenido, identificado como N.F.D., permanecerá bajo custodia hasta la audiencia de control de detención que se llevará a cabo próximamente.