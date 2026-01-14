Desalojo de la cárcel de Devoto: Los presos serán trasladados a Marcos Paz

La Ciudad de Buenos Aires avanza hacia el desalojo de la célebre cárcel de Devoto tras años de espera. Con la construcción de un nuevo penal en Marcos Paz prevista para este año, se cumple una promesa largamente demandada por los vecinos.

Después de cinco años de demoras, el Gobierno de la Ciudad anunció que en los próximos meses se cerrará la histórica prisión de Devoto. En el primer cuatrimestre de 2026, se entregará un nuevo complejo penitenciario en Marcos Paz, donde se trasladarán los internos que actualmente ocupan Devoto.

Un Paso hacia la Modernización del Sistema Penal

Esta nueva instalación no solo permitirá el desalojo de Devoto, sino que también ayudará a reducir la sobrepoblación en comisarías y alcaidías de la Ciudad, lugares que han enfrentado numerosas fugas recientemente. En 2025, varios incidentes de evasión llevaron a la renuncia del ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff.

Acuerdo Entre Ciudad y Nación

El Gobierno porteño formalizó un acta de entendimiento con el Gobierno Nacional, donde se establece que la nueva cárcel estará bajo el mando de la Nación tras su finalización. Este acuerdo surge de la necesidad de colaboración entre ambas jurisdicciones, en un contexto de tensiones por cuestiones de coparticipación y deudas.

Características del Nuevo Penal

El nuevo complejo de Marcos Paz, que contará con una capacidad para 2.240 internos, estará diseñado siguiendo normas técnicas y de seguridad modernas. Esto incluye estándares de tratamiento penitenciario y habitabilidad de acuerdo con regulaciones nacionales e internacionales.

Detrás de la Construcción

La cárcel de Marcos Paz ocupa un extenso predio de 80 hectáreas y será un modelo a seguir en la administración penitenciaria. Tendrá áreas específicas para salud, educación, y programas de rehabilitación, así como instalaciones deportivas y de cultivo.

El Futuro de la Cárcel de Devoto

Para que se concrete el desalojo de Devoto, el Servicio Penitenciario Federal debe asumir la titularidad del nuevo complejo y garantizar su operatividad. Solo entonces se podrá proceder con el traslado de los internos, una vez que la justicia lo autorice.

La noticia fue confirmada por Jorge Macri a través de su cuenta en redes sociales, donde destacó el compromiso del Gobierno porteño para llevar a cabo esta reestructuración tan esperada por la comunidad.