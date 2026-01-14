Entradas de Capital en ETFs de Bitcoin Alcanzan Niveles Máximos Desde Octubre

El 13 de enero de 2026 marcó un hito en el mundo de las criptomonedas, con una inyección impresionante de capital que revitalizó el interés por el Bitcoin.

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin han experimentado su jornada más exitosa desde octubre, al recibir $750 millones que avivaron la pasión en el sector cripto.

Entradas Masivas de Capital: ¿Qué Sucedió?

El repunte se produjo el 13 de enero, cuando los ETF de Bitcoin en Estados Unidos registraron un flujo de dinero nuevo sin precedentes, convirtiéndose en los instrumentos preferidos por inversores institucionales. Este monto representa el mayor ingreso diario desde el auge de octubre de 2025, cuando el precio de la criptomoneda superaba los $85,000.

Protagonistas de la Jornada

Destacando en la escena estuvo el iShares Bitcoin Trust de BlackRock, que lideró el camino con más de la mitad de las entradas, alcanzando $400 millones. Le siguió el Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, que captó alrededor de $250 millones. Otros ETF, como los de Ark Invest y Bitwise, también vieron flujos positivos, aunque en menor escala.

Optimismo en el Mercado

Este incremento en las inversiones coincide con un renovado entusiasmo por el futuro precio del Bitcoin, que se mantiene cerca de $97,000. Muchos analistas creen que podría alcanzar los $100,000 en el corto plazo, creando un ambiente propicio para un nuevo rally.

¿Un Nuevo Ciclo en el Mercado Cripto?

A diferencia de ciclos anteriores, donde eran los inversores minoristas quienes impulsaban el mercado, hoy son los grandes fondos y bancos los que están dirigiendo capital hacia el Bitcoin a través de los ETF. Esto no solo otorga mayor estabilidad al activo, sino que también favorece su integración en las carteras de inversión tradicionales.

Un Análisis de Ethereum

Las entradas en los ETF de Bitcoin también se reflejan en los de Ethereum, que reportaron flujos positivos de $130 millones en cinco fondos. La percepción de Ethereum como la infraestructura esencial para aplicaciones descentralizadas sigue atrayendo inversiones, aunque en menor escala que su contraparte, Bitcoin.